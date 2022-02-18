Визы — в каждый двор. Экспериментом по выдаче виз через районные МФЦ заинтересовались другие регионы России

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Оформление визовых документов через государственные МФЦ — первый эксперимент такого рода не только в масштабах региона, но и страны. Также это пример коллаборации государства и частного бизнеса: МФЦ Санкт-Петербурга заключили соглашение на предоставление услуг по консультированию и подготовке документов на получение виз с Единым центром документов (входит в холдинг «Бронка групп») — одним из ключевых игроков в этой сфере на рынке Северной столицы. Как это работает: на местах консультанты МФЦ принимают запрос от клиента и передают его в ЕЦД на экспертизу. Далее специалисты визового центра ЕЦД связываются с клиентом, обсуждают варианты, дают рекомендации и составляют список документов. Вся коммуникация осуществляется через ближайший к клиенту МФЦ.



Статистики, сколько всего петербуржцев уже подало документов на оформление визы, ни МФЦ, ни Единый центр документов пока не предоставляют — мол, нужно дождаться конца эксперимента. Однако то, как растет число обращений, партнеров вполне устраивает. В целом воспользоваться услугой оформления виз в офисах МФЦ могут все граждане РФ, легально пребывающие в Санкт-Петербурге. Сейчас документы на визу принимают 24 страны. По статистике Визового центра ЕЦД, топ-5 стран, в консульства которых обращались петербуржцы в 2021 году, вошли Эстония, Болгария, Финляндия, Греция и Венгрия. При этом финское консульство возобновило прием документов по продлению туристических виз только 1 октября 2021 и уже стало наиболее популярным — как и до пандемии (за три месяца уже вошло в топ-3).

Также стоит отметить, что туристы исходят из ковидных ограничений и делают визы туда, куда можно поехать, поэтому не стоит удивляться популярности болгарских — по ним открыт въезд в Хорватию и на Кипр.

Наиболее активными путешественниками остаются люди в возрасте от 30 до 45, которые перемещаются не только как туристы, но и с целью деловой активности.



«Тестовый период по оформлению визовых документов через МФЦ еще не завершен, но уже показал большой интерес и востребованность у петербуржцев. Благодаря профессионализму сотрудников МФЦ и ЕЦД как партнера нам удается быстро и качественно оказывать визовые услуги населению. Это особенно важно в сегодняшних реалиях пандемии, когда условия въезда во многие страны постоянно меняются и ужесточаются», — прокомментировал вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

То, что подобная инициатива пользуется спросом, неудивительно. И дело не только в том, что теперь визу можно оформить практически в каждом дворе и даже в выходной день. В ковидном мире, где каждый день банкротятся и закрываются турфирмы, государственно-частное партнерство в сфере туризма вызывает доверие у горожан. Здесь ответственность другого уровня, никаких рисков: документы точно вернут. И — с большой вероятностью — с заветной визой в паспорте.

При этом интересный момент: петербургским проектом по выдаче виз через отделения МФЦ активно заинтересовались российские регионы. «География большая — с нами связывались коллеги из Центрального, Южного и Приволжского федерального округов, активно интересовались подробностями, — сообщают в администрации питерских МФЦ. — Многие даже говорят: мол, молодцы, что первыми такую услугу запустили, даже в Москве такого нет».



В самом Едином центре документов возможность масштабировать петербургский эксперимент на Россию пока комментируют аккуратно. «Визовый центр Единого центра документов оказывает услуги по подготовке документов для оформления виз уже более 10 лет. Наши специалисты обладают сильнейшей экспертизой на визовом рынке. Мы будем рады применить наш колоссальный опыт для того, чтобы жители не только Санкт-Петербурга, но в перспективе и других регионов России быстро и комфортно решали визовые вопросы любой сложности. Наше сотрудничество с МФЦ — это большой шаг навстречу совершенствования системы оказания услуг и, надеюсь, начало большого стратегического партнерства», — отметил генеральный директор «Бронка Групп» Никита Муров.

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