На горящем в Атлантике судне оказались тысячи Bentley, Porsche и Lamborghini

Автомобильные компании и страховщики подсчитывают убытки после пожара на грузовом судне Felicity Ace неподалёку от Азорских островов в Атлантическом океане. Судно размером в три футбольных поля перевозило тысячи автомобилей.
Как пишет 18 февраля Mint со ссылкой на американское подразделение концерна Volkswagen AG, автовоз отбыл из Германии 10 февраля и должен был причалить в США утром 23 февраля. Но 16 февраля произошёл пожар. Весь экипаж, 22 человека, эвакуировали. По последним данным, пустое судно продолжает дрейфовать, ВМС Португалии готовятся к его буксировке.
Концерн VW Group, регулярно использовавший Felicity Ace для перевозки машин, проинформировал, что на борту было 3965 автомобилей концерна. Представители Bentley подтвердили NDTV, что на судне было 189 автомобилей британской марки. Их стоимость может превышать 30 млн долларов. Загрузку своих машин подтвердили и в Audi. В Porsche сказали, что на борту было около 1100 их автомобилей. В Lamborghini не назвали количество их машин, но отметили, что держат связь с судоходной компанией.
18 февраля, напомним, в Ионическом море загорелся лайнер Euroferry Olympia. С парома эвакуировали всех пассажиров, однако 10 считаются пропавшими без вести. По предварительным данным, пожар начался в одном из отсеков, где находились автомобили.