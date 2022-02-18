На горящем в Атлантике судне оказались тысячи Bentley, Porsche и Lamborghini

Автомобильные компании и страховщики подсчитывают убытки после пожара на грузовом судне Felicity Ace неподалёку от Азорских островов в Атлантическом океане. Судно размером в три футбольных поля перевозило тысячи автомобилей.



Как пишет 18 февраля Mint со ссылкой на американское подразделение концерна Volkswagen AG, автовоз отбыл из Германии 10 февраля и должен был причалить в США утром 23 февраля. Но 16 февраля произошёл пожар. Весь экипаж, 22 человека, эвакуировали. По последним данным, пустое судно продолжает дрейфовать, ВМС Португалии готовятся к его буксировке.

