Создательницы Музея парфюмерии расскажет историю благовоний на Руси за 1000 лет

В России история парфюмерии ведется с Петра I. Между тем, цикл лекций создательницы Музея парфюмерии Элины Арсеньевой начинается с Киевской Руси. Арсеньева убеждена, что «история благовоний и есть история цивилизации». Начнем изучать под этим углом нашу историю и цивилизацию с 21 февраля. 12+
Одеколоны делали еще в допетровские времена немецкие аптекари, но то были гигиенические средства: очистить, продезинфицировать. А индийский алоэ упоминался еще в древнерусских источниках: один вид — как слабительное, другой — ароматический. Вообще древний «парфюм» шел с медициной рука об руку: магнолия, мирра, ладан. В могильниках находят полые серьги — в них вкладывались твердые благовония. Из металла делали колты — украшения в форме звезды или круга, такие крепились к головному убору и свисали на уровне висков. Они тоже полые: внутрь вкладывался кусочек ткани, пропитанный благовониями — заодно от сглаза защищал. При Петре I духи поставлялись в основном из Франции — она была лидером парфюмерии, сместив в XVI веке «главных» по духам Италию и Испанию. Свои духи в России не делали до 1840-х, да и после их изготавливали в основном иностранцы.
Новый цикл «Благовония в России с допетровских времен до Октябрьской революции» слушаем с 21 февраля в лектории (Иоанновский равелин Петропавловской крепости). Начало в 18.30. Подробности на сайте Музея истории Санкт-Петербурга.
Александра Шеромова