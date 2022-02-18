Создательницы Музея парфюмерии расскажет историю благовоний на Руси за 1000 лет

Одеколоны делали еще в допетровские времена немецкие аптекари, но то были гигиенические средства: очистить, продезинфицировать. А индийский алоэ упоминался еще в древнерусских источниках: один вид — как слабительное, другой — ароматический. Вообще древний «парфюм» шел с медициной рука об руку: магнолия, мирра, ладан. В могильниках находят полые серьги — в них вкладывались твердые благовония. Из металла делали колты — украшения в форме звезды или круга, такие крепились к головному убору и свисали на уровне висков. Они тоже полые: внутрь вкладывался кусочек ткани, пропитанный благовониями — заодно от сглаза защищал. При Петре I духи поставлялись в основном из Франции — она была лидером парфюмерии, сместив в XVI веке «главных» по духам Италию и Испанию. Свои духи в России не делали до 1840-х, да и после их изготавливали в основном иностранцы.

