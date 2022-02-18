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Создательницы Музея парфюмерии расскажет историю благовоний на Руси за 1000 лет

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В России история парфюмерии ведется с Петра I. Между тем, цикл лекций создательницы Музея парфюмерии Элины Арсеньевой начинается с Киевской Руси. Арсеньева убеждена, что «история благовоний и есть история цивилизации». Начнем изучать под этим углом нашу историю и цивилизацию с 21 февраля. 12+

Фото: wikipedia.org
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Одеколоны делали еще в допетровские времена немецкие аптекари, но то были гигиенические средства: очистить, продезинфицировать. А индийский алоэ упоминался еще в древнерусских источниках: один вид — как слабительное, другой — ароматический. Вообще древний «парфюм» шел с медициной рука об руку: магнолия, мирра, ладан. В могильниках находят полые серьги — в них вкладывались твердые благовония. Из металла делали колты — украшения в форме звезды или круга, такие крепились к головному убору и свисали на уровне висков. Они тоже полые: внутрь вкладывался кусочек ткани, пропитанный благовониями — заодно от сглаза защищал. При Петре I духи поставлялись в основном из Франции — она была лидером парфюмерии, сместив в XVI веке «главных» по духам Италию и Испанию. Свои духи в России не делали до 1840-х, да и после их изготавливали в основном иностранцы.

Новый цикл «Благовония в России с допетровских времен до Октябрьской революции» слушаем с 21 февраля в лектории (Иоанновский равелин Петропавловской крепости). Начало в 18.30. Подробности на сайте Музея истории Санкт-Петербурга.

Александра Шеромова

Фото: wikipedia.org

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