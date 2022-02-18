Новая школа в Янино, где разместился образовательный центр Политеха, примет учеников уже в феврале

Новая общеобразовательная школа в Янино, введенная в эксплуатацию в декабре прошлого года, до конца февраля начнет принимать учеников. Часть классов переедет сюда из действующей средней общеобразовательной школы Янино. На днях школу посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Здание высотой от одного до четырех этажей рассчитано на 825 учеников в 33 классах. Для 12 классов начальной школы построен блок с отдельным входом, во втором блоке разместятся 15 классов основной и 6 классов средней школы. Отдельно предусмотрен физкультурно-оздоровительный блок с двумя спортзалами. В школе работает актовый зал на 465 мест с современным звуковым оборудованием, а также библиотека с медиацентром, лекторием, игровой комнатой и зонами для индивидуальной и групповой работы.



Дизайн-проект разработан совместно с лабораторией DESIGN LAB с акцентом на экостиль в интерьерах, возможность трансформировать пространство, навигацию и зонирование.

Школа в голландском квартале «Янила» построена по программе «Стимул» и введена в эксплуатацию в декабре прошлого года. Здесь разместится образовательный центр Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

— На фоне острой нехватки квалифицированных строительных кадров мы выступили с предложением о создании совместной образовательной программы с одним из сильнейших вузов России, — рассказала генеральный директор АО «Ленстройтрест» Валерия Малышева. — Теперь школа стала учебно-методическим центром Политеха, учеников ждут специальные программы по направлению инженерно-строительных специальностей, современные лаборатории и технологии 21-го века.

Кроме того, новая школа выступит экспериментальной площадкой Федерального института развития образования РАНХиГС при президенте РФ по социальной инклюзии детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. При поддержке РГПУ им. А. И. Герцена и Ленинградского областного института развития образования здесь планируют открыть психолого-педагогические классы.

