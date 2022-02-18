Пассажирка рейса Хельсинки — Петербург рискует прослыть контрабандисткой из-за понюшки табака

Над возбуждением уголовного дела о контрабанде наркотиков раздумывают в Пулковской таможне после того, как проверку не прошёл багаж пассажирки. Из Финляндии она привезла вызывающие привыкание сувениры.
Как сообщает Северо-Западное таможенное управление 18 февраля, запретное обнаружили в багаже у пассажирки рейса Хельсинки — Петербург. Вернувшись на родину, россиянка в аэропорту нырнула в «зелёный» коридор, тем самым заявив, что не везёт ничего неразрешённого или требующего обязательного декларирования.
Проверяющие убедили её в обратном, достав из багажа пару контейнеров со смесью и лист растения. Экспертиза подтвердила, что у путешественницы изъяли наркотик.
«Чистый вес всего обнаруженного вещества превысил четыре грамма. В действиях гражданки усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 229.1 УК РФ — контрабанда наркотического средства», — сообщили в управлении.