В Петербурге стабилизировались пробки, и маршрутка прикинулась пешеходом, чтобы их объехать

Шесть баллов по шкале «Яндекса» — обычный показатель для зимы, но не для февраля, когда «омикрон» разгрузил дороги до 4 баллов по утрам. Самыми загруженными улицами в Петербурге утром 18 февраля стали проспект Культуры — Тихорецкий проспект в центр и Московское шоссе в обе стороны, там было даже 7 баллов. «Шестерка» также набралась на Витебском проспекте в сторону центра.
На Светлановской площади, при повороте на 2-й Муринский проспект, столкнулись трамвай №40 и автобус, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», трамвай поворачивал направо, когда произошло ДТП. Пострадавших в аварии нет. Обстоятельства произошедшего выясняются. Задержка в движении из-за ДТП составила чуть больше часа — с 8:44 до 9:58.
В другой части Выборгского района, на Придорожной аллее, автомобилистов удивил водитель маршрутки №58 (по данным СПб ГКУ «Организатор перевозок», обслуживает АО «Третий парк»). Он решил «поиграть в пешехода» и проехать по тротуару, а затем «против шерсти» выехать на дорогу через пешеходный переход.
Видео: «Питер | Читай Пиши Люби»
На перекрестке проспекта Просвещения и улицы Композиторов столкнулись два легковых автомобиля, один из которых — такси, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Дмитрий. В итоге обе машины остались с побитым «лицом», перегородив несколько полос движения.
А в Буграх водителям приходилось лавировать между попавшими в ДТП автоцистерной и грузовиком. «Заняты обе полосы, всё, что больше «ГАЗели», не пролезет», — предупреждали очевидцы.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Самые крупные пробки Петербурга утром 18 февраля собрались:
- в 8:43 на внутреннем кольце КАД — 4,8 км от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной;
- в 8:47 на Колтушском шоссе и проспекте Косыгина — 3,5 км от КАД до Индустриального проспекта;
- в 8:39 на проспекте Культуры — 3,4 км от КАД до Северного проспекта;
- в 9:35 на Витебском проспекте и Воздухоплавательной улице — 3,3 км от Кузнецовской улицы до Лиговского проспекта;
- в 9:59 на проспекте Стачек и Старо-Петергофском проспекте — 3,1 км от улицы Трефолева до Старо-Калинкина моста.