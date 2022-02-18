В Петербурге стабилизировались пробки, и маршрутка прикинулась пешеходом, чтобы их объехать

Шесть баллов по шкале «Яндекса» — обычный показатель для зимы, но не для февраля, когда «омикрон» разгрузил дороги до 4 баллов по утрам. Самыми загруженными улицами в Петербурге утром 18 февраля стали проспект Культуры — Тихорецкий проспект в центр и Московское шоссе в обе стороны, там было даже 7 баллов. «Шестерка» также набралась на Витебском проспекте в сторону центра.



На Светлановской площади, при повороте на 2-й Муринский проспект, столкнулись трамвай №40 и автобус, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», трамвай поворачивал направо, когда произошло ДТП. Пострадавших в аварии нет. Обстоятельства произошедшего выясняются. Задержка в движении из-за ДТП составила чуть больше часа — с 8:44 до 9:58.