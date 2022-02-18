Курьер решил ускорить доставку кражей велосипеда коллеги на юге Петербурга. Жадность его сгубила — он вернулся за своим

Сам инцидент случился около 11 утра 15 февраля, когда один из курьеров, 37-летний мужчина, подъехал к ТЦ, чтобы забрать в ресторане быстрого питания заказ. Он поставил велосипед у крыльца и заблокировал его велозамком. В этот момент его более юный коллега из конкурирующей службы доставки, 20-летний, стоял у лестницы.

Кража байка попала на камеры, установленные у торгового центра на Бухарестской улице, сообщает 18 февраля пресс-служба ГУ МВД.

Полицейские Фрунзенского района вернули велосипед курьеру одной из городских служб доставки. На его средство передвижения покусился коллега.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Велосипеды у мужчин были одинаковой модели, но разные по сроку эксплуатации. Молодой курьер смог вскрыть своим ключом чужой замок и уехал.



Обнаружив пропажу, потерпевший бросился к машине сотрудников полиции, которые, по удачному стечению обстоятельств, проезжали мимо и остановились на запрещающий сигнал светофора.



Взяли подозреваемого у того же ТЦ. Он пожадничал и вернулся за старым байком через час.



Курьера доставили в 12-й отдел полиции Фрунзенского района для разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Похищенный велосипед вернули законному владельцу.

