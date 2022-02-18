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Курьер решил ускорить доставку кражей велосипеда коллеги на юге Петербурга. Жадность его сгубила — он вернулся за своим

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Полицейские Фрунзенского района вернули велосипед курьеру одной из городских служб доставки. На его средство передвижения покусился коллега.

Кража байка попала на камеры, установленные у торгового центра на Бухарестской улице, сообщает 18 февраля пресс-служба ГУ МВД.

Сам инцидент случился около 11 утра 15 февраля, когда один из курьеров, 37-летний мужчина, подъехал к ТЦ, чтобы забрать в ресторане быстрого питания заказ. Он поставил велосипед у крыльца и заблокировал его велозамком. В этот момент его более юный коллега из конкурирующей службы доставки, 20-летний, стоял у лестницы.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Велосипеды у мужчин были одинаковой модели, но разные по сроку эксплуатации. Молодой курьер смог вскрыть своим ключом чужой замок и уехал.

Обнаружив пропажу, потерпевший бросился к машине сотрудников полиции, которые, по удачному стечению обстоятельств, проезжали мимо и остановились на запрещающий сигнал светофора.

Взяли подозреваемого у того же ТЦ. Он пожадничал и вернулся за старым байком через час.

Курьера доставили в 12-й отдел полиции Фрунзенского района для разбирательства. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Похищенный велосипед вернули законному владельцу.

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Комментарии (6)

VKuser4271902
Странная история... Ставлю на чёрное. Кстати, мозг совсем не выдают дуракам? Ну ладно, отпустим момент, что красть грешно, наши татупеды и чинуши давно с прибором клали на заповедь "не укради", хоть регулярно челом стучат в домах божиихъ. Мог ведь идиот сказать, что перепутал велики просто. По запаре. Ключ подошёл, взлома нет. Дурак он совсем?
VKuser466047967
В век камер.. на что он рассчитывал ? )))
266187519
разве велики не собственность службы доставки?
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