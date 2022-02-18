Консул рассказал, были ли россияне на загоревшемся итальянском лайнере

В Ионическом море 18 февраля загорелся лайнер с 237 пассажирами.

«Сведений о том, что на борту этого итальянского парома находились россияне, нет», — рассказал ТАСС почетный консул РФ на острове Корфу и Ионических островах Никос Канулас.



По его словам, обычно в случае ЧП портовые власти передают дипломатическим представительствам сведения о пассажирах. Российскому консулу такая информация не поступала.



Паром Euroferry Olympia загорелся утром в Ионическом море. На борту находились 237 пассажиров и 51 член экипажа. Капитан сообщил, что никто не пострадал. Они смогли покинуть лайнер на спасательных шлюпках.

