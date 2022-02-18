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Консул рассказал, были ли россияне на загоревшемся итальянском лайнере

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В Ионическом море 18 февраля загорелся лайнер с 237 пассажирами.

«Сведений о том, что на борту этого итальянского парома находились россияне, нет», — рассказал ТАСС почетный консул РФ на острове Корфу и Ионических островах Никос Канулас.

По его словам, обычно в случае ЧП портовые власти передают дипломатическим представительствам сведения о пассажирах. Российскому консулу такая информация не поступала.

Паром Euroferry Olympia загорелся утром в Ионическом море. На борту находились 237 пассажиров и 51 член экипажа. Капитан сообщил, что никто не пострадал. Они смогли покинуть лайнер на спасательных шлюпках.

Греция направила в район ЧП вертолеты и фрегат.

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Комментарии (1)

266410437
Однако знакомый паром, в 2000-ых годах он ходил от нас в Германию Санкт-Петербург - Любек как Trans Russia Express.
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