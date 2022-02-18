Грабители-неудачники возили по городу петербуржца, но вырубить его смогли только бутылкой коньяка

В запутанной истории, случившейся в рождественскую ночь, пришлось разбираться уголовному розыску Петербурга.
Тело 30-летнего уроженца Кемеровской области обнаружили в квартире дома 11, корпус 1, по проспекту Энгельса 8 января, после того, как в полицию обратился его сосед. Он жаловался, что два дня мужчина не открывает дверь и не выходит на связь.
Эксперты установили, что смерть мужчины наступила от тупой травмы головы. Однако обстановка в квартире нарушена не была, а дверь была закрыта изнутри.
СК возбудил уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Больше месяца оперативники уголовного розыска восстанавливали события последних дней из жизни погибшего. И выяснили, что 7 января он сел в машину «Киа Рио», в которой были двое 20-летних мужчин. Они видели, что он нетрезв, по предварительной информации, планировали завладеть его мобильным телефоном и банковскими картами. Но мужчина оказался крепок и все никак не засыпал. Тогда они позвонили 34-летнему знакомому, который промышлял тем же. И на набережной Фонтанки уговорили пассажира пересесть в его «Шевроле». В машине также был 33-летний гражданин Грузии. Для того, чтобы еще больше напоить мужчину, водитель заехал в круглосуточный магазин. Однако и коньяк не смог вырубить пассажира. Мужчины так старались, что пролили часть бутылки на крепкую жертву, из-за чего в салоне вспыхнул конфликт. В ходе ссоры один из мужчин ударил пассажира бутылкой по голове. После этого его в бессознательном состоянии выкинули из машины у дома 18 по Таллинской улице, нанеся еще несколько ударов ногами по лежащему телу.
Пострадавший смог после этого подняться и доехать до дома, где скончался.
Всех четверых участников трагической поездки задержали. У них изъяли автомобили для исследования салонов.