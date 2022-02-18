Грабители-неудачники возили по городу петербуржца, но вырубить его смогли только бутылкой коньяка

В запутанной истории, случившейся в рождественскую ночь, пришлось разбираться уголовному розыску Петербурга.



Тело 30-летнего уроженца Кемеровской области обнаружили в квартире дома 11, корпус 1, по проспекту Энгельса 8 января, после того, как в полицию обратился его сосед. Он жаловался, что два дня мужчина не открывает дверь и не выходит на связь.



Эксперты установили, что смерть мужчины наступила от тупой травмы головы. Однако обстановка в квартире нарушена не была, а дверь была закрыта изнутри.

