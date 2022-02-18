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В Рыбацком поймали обвиняемого в стрельбе у «Галереи». 13 месяцев назад его потерял суд

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Фигурант дела о хулиганской стрельбе в центре Петербурга устал от поездок в суд и подался в бега. Теперь воспоминания о загуле, вероятно, скрасят тюремный быт.

Опергруппа уголовного розыска Центрального района настигла беглеца накануне у станции метро «Рыбацкое» около половины десятого часа утра, стало известно «Фонтанке» 18 февраля.

35-летний уроженец Мурманской области с ноября 2019 года ездил в Смольнинский суд в статусе фигуранта дела о хулиганстве. Через год, судя по картотеке, трижды пропустил заседания, 29 декабря производство приостановили — подсудимый скрылся.

«Фонтанка» писала о стрельбе по окнам дома Перцова, на Лиговском проспекте, 44, которая произошла апрельским вечером 2019 года. В стекло попали минимум три пули, под раздачу попало жилище пенсионера. Тогда задержали двоих с пневматическими пистолетами «Борнер». Одним из них был как раз безработный житель Мурманска, ранее привлекавшийся за побои.

Тогда его ограничили подпиской о невыезде. Небрежное отношение к судейскому расписанию обернулась большей строгостью. Беглеца объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. Вечером четверга он уже осваивался в СИЗО-6 в Горелово.

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Комментарии (2)

263836471
за премией не так уж и далеко пришлось ехать - на метро двадцать минут
angel of death
и чё сотрудникам центрального района делать в этом захолустье? =/
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