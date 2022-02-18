В Рыбацком поймали обвиняемого в стрельбе у «Галереи». 13 месяцев назад его потерял суд

Фигурант дела о хулиганской стрельбе в центре Петербурга устал от поездок в суд и подался в бега. Теперь воспоминания о загуле, вероятно, скрасят тюремный быт.



Опергруппа уголовного розыска Центрального района настигла беглеца накануне у станции метро «Рыбацкое» около половины десятого часа утра, стало известно «Фонтанке» 18 февраля.



35-летний уроженец Мурманской области с ноября 2019 года ездил в Смольнинский суд в статусе фигуранта дела о хулиганстве. Через год, судя по картотеке, трижды пропустил заседания, 29 декабря производство приостановили — подсудимый скрылся.

