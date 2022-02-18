Вахтерша института РАН в Петербурге доверилась брокерской компании и осталась без миллионов

Желание приумножить накопления обернулось для сотрудницы Института проблем региональной экономики в Петербурге серьезными потерями.
67-летняя жительница Адмиралтейского района обратилась в полицию около полудня накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 февраля. По предварительной информации, заявительница рассказала, что в сентябре 2020 года обратилась в некую брокерскую компанию. Она хотела инвестировать средства для их приумножения и до июля 2021 года вносила средства на указанные счета. Но когда захотела вывести средства, то сначала получила отказ. А потом и вовсе сайт компании оказался недоступен.
Таким образом женщина потеряла 1,8 млн рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.