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Вахтерша института РАН в Петербурге доверилась брокерской компании и осталась без миллионов

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Желание приумножить накопления обернулось для сотрудницы Института проблем региональной экономики в Петербурге серьезными потерями.

67-летняя жительница Адмиралтейского района обратилась в полицию около полудня накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 февраля. По предварительной информации, заявительница рассказала, что в сентябре 2020 года обратилась в некую брокерскую компанию. Она хотела инвестировать средства для их приумножения и до июля 2021 года вносила средства на указанные счета. Но когда захотела вывести средства, то сначала получила отказ. А потом и вовсе сайт компании оказался недоступен.

Таким образом женщина потеряла 1,8 млн рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (8)

Daster
Они как то знаю кому звонить, у кого есть деньги. Не знаю никого кому бы звонили у кого нет денег вообще
Ser_N0771
а результат - неверие граждан в фондовый рынок, отсутствие возможности привлечения предприятиями финансирования по низким относительно банковских процентов ставкам, как следствие раскручивание инфляции и бегство капитала "для сохранности" в недвижимость... "государство", если бы оно было заинтересовано в развитии жестоко бы боролось с финансовым мошенничеством...
RMN
Все от жадности. Отнесла бы Гере Грефу под 2 % годовых и спала бы спокойно на посту.
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