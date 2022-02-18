Последствия смертельного ДТП — на видео. В Ленобласти «Рено» подставился под «буханку» энергетиков

По предварительным данным, вчера днём на 60-м километре автодороги А-215 Лодейное Поле — Вытегра — Наколок 41-летний мужчина на «Рено Симболе» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался во встречный УАЗ компании ПАО «Ленэнерго». На видео в группе «Подслушано в Подпорожье» «ВКонтакте» — «буханка», протаранившая легковушку в борт.

Смертельное ДТП произошло в Подпорожском районе Ленинградской области из-за выезда на встречную полосу. Об этом стало известно «Фонтанке» 18 февраля.

Водитель «Рено» погиб на месте. По данным «Фонтанки», нарушений ПДД в 2021–2022 годах за ним не числится. Водитель УАЗа, сотрудник энергетической компании, не пострадал.



Судя по комментариям в группе, жена водителя «Рено» второй раз за зиму теряет близкого ей человека.

