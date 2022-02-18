Большинство опрошенных россиян признались, что у них есть постковид, но они его игнорируют. А как у вас?

Большинство переболевших COVID-19 россиян наблюдали у себя явные проявления постковидного синдрома, но 80% решили подождать, когда «всё пройдет само», и не обратились к медикам. Такие результаты показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, пишет 18 февраля «Коммерсантъ».



Из 1,6 тысячи участников опроса 26% заявили о положительных тестах на коронавирус. 52% считают, что не болели им. Из тех, кто перенёс инфекцию, 79% рассказали, что замечали у себя постковидный синдром.



Можно было выбрать несколько симптомом. Самым популярным (49%) стало длительное нарушение в ощущении вкусов и запахов. 38% переболевших отметили «общую слабость», 29% — одышку при физических нагрузках. 19% — бессонницу, 17% — депрессию, 16% — тревожность, 7% — аллергию. Ещё 22% выбрали «другие осложнения»: длительный кашель, рассеянность, выпадение волос, ухудшение памяти, слуха, зрения.

