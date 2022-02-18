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Большинство опрошенных россиян признались, что у них есть постковид, но они его игнорируют. А как у вас?

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Большинство переболевших COVID-19 россиян наблюдали у себя явные проявления постковидного синдрома, но 80% решили подождать, когда «всё пройдет само», и не обратились к медикам. Такие результаты показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, пишет 18 февраля «Коммерсантъ».

Из 1,6 тысячи участников опроса 26% заявили о положительных тестах на коронавирус. 52% считают, что не болели им. Из тех, кто перенёс инфекцию, 79% рассказали, что замечали у себя постковидный синдром.

Можно было выбрать несколько симптомом. Самым популярным (49%) стало длительное нарушение в ощущении вкусов и запахов. 38% переболевших отметили «общую слабость», 29% — одышку при физических нагрузках. 19% — бессонницу, 17% — депрессию, 16% — тревожность, 7% — аллергию. Ещё 22% выбрали «другие осложнения»: длительный кашель, рассеянность, выпадение волос, ухудшение памяти, слуха, зрения.

При этом 80% переболевших не стали проходить специальные реабилитационные мероприятия. Медосмотр прошли около 21%. 64% просто принимали лекарства, 54% гуляли на свежем воздухе, 42% занимались дыхательной гимнастикой и 41% физкультурой.

А вы, уважаемые читатели, болели коронавирусом, и если да, то чувствуете ли постковидный синдром?

При этом, отмечает «Коммерсантъ», по словам медиков, постковид может быть не менее опасен, чем сам коронавирус.

Во ВЦИОМе подчёркивают, что «ответы респондентов носят субъективный характер, отражают индивидуальные трактовки собственного состояния здоровья человеком и не могут характеризовать реальную эпидемиологическую ситуацию».

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Комментарии (9)

261992271
После болезни были усугубившиеся проблемы со спиной от того что пролежал дома две недели пока дожидался отрицательного теста (симптомы самого ковида прошли дня за 3). В результате еще пару недель после этого было тяжело вернуться к нормальной активности. А так, чего-то еще не готов назвать.
alexpv
Личный опыт: за всю пандемию
я - в январе 2021 пару дней 38,5, лекарства не принимал, ПЦР не сдавал. Через неделю как огурец.
жена - первый раз январь 2022 -37,5. ПЦР-положит,около недели легкий насморк и кашель.
-сын - вроде в июле 2021 пару дней были сопли,в тот момент у друзей ПЦР положит, возможно переболел
- его жена - январь 2022. пару дней 37,5. ПЦР положит
Никто не прививался .Внутри семейные контакты не ограничивались, маски в доме естественно никто не носит
260795851
Свекровь через 4 недели болезни попала в больницу с инсультом на фоне коронавирусной инфекции (штамм омикрон). И нам втирают по телевизору, что он такой легкий.
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