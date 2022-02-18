Большинство опрошенных россиян признались, что у них есть постковид, но они его игнорируют. А как у вас?

Большинство переболевших COVID-19 россиян наблюдали у себя явные проявления постковидного синдрома, но 80% решили подождать, когда «всё пройдет само», и не обратились к медикам. Такие результаты показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, пишет 18 февраля «Коммерсантъ».
Из 1,6 тысячи участников опроса 26% заявили о положительных тестах на коронавирус. 52% считают, что не болели им. Из тех, кто перенёс инфекцию, 79% рассказали, что замечали у себя постковидный синдром.
Можно было выбрать несколько симптомом. Самым популярным (49%) стало длительное нарушение в ощущении вкусов и запахов. 38% переболевших отметили «общую слабость», 29% — одышку при физических нагрузках. 19% — бессонницу, 17% — депрессию, 16% — тревожность, 7% — аллергию. Ещё 22% выбрали «другие осложнения»: длительный кашель, рассеянность, выпадение волос, ухудшение памяти, слуха, зрения.
При этом 80% переболевших не стали проходить специальные реабилитационные мероприятия. Медосмотр прошли около 21%. 64% просто принимали лекарства, 54% гуляли на свежем воздухе, 42% занимались дыхательной гимнастикой и 41% физкультурой.
А вы, уважаемые читатели, болели коронавирусом, и если да, то чувствуете ли постковидный синдром?
При этом, отмечает «Коммерсантъ», по словам медиков, постковид может быть не менее опасен, чем сам коронавирус.
Во ВЦИОМе подчёркивают, что «ответы респондентов носят субъективный характер, отражают индивидуальные трактовки собственного состояния здоровья человеком и не могут характеризовать реальную эпидемиологическую ситуацию».