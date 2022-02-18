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Зеленский: Нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны

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Пока Украина находится на пути вступления в НАТО, стране нужен договор с гарантиями безопасности. Подписать его должны в том числе США и Россия.

Такого мнения придерживается украинский президент Владимир Зеленский, высказал он его в интервью РБК 17 февраля. По его словам, гарантии должны быть подобны тем, которые имеют страны НАТО. «Коллективом нормандского формата мы не отделаемся и никто не отделается. Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор», — развернул мысль Зеленский.


Украинский лидер также отметил, что иностранные военные на территории Украины появляться не должны: «Мы сразу признаем: нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны. Мы этого не просим. Иначе дестабилизация будет во всем мире. Мы не хотим давать лишний повод РФ говорить, что у нас тут базы и что им надо себя защищать».

Основной защитный принцип НАТО — нападение на одну из стран альянса равнозначно нападению на всех членов.

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Комментарии (5)

Денеб
"....военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны"..... А, спрашивается, кому они нужны?
тов2
Чего то американцы на форумах пишут, что война в донбассе все таки началась 17.02

Так что не прогул, а опоздание.
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