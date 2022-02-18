Зеленский: Нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны

Пока Украина находится на пути вступления в НАТО, стране нужен договор с гарантиями безопасности. Подписать его должны в том числе США и Россия.

Такого мнения придерживается украинский президент Владимир Зеленский, высказал он его в интервью РБК 17 февраля. По его словам, гарантии должны быть подобны тем, которые имеют страны НАТО. «Коллективом нормандского формата мы не отделаемся и никто не отделается. Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор», — развернул мысль Зеленский.