Маленькая Алиса надеется на помощь неравнодушных людей

Алиса Кузьмина, 8 месяцев.

Обширный пигментный невус правой половины лица.

Требуется операция. Стоимость — 1 582 680 рублей.

Невус — это доброкачественное новообразование. Сам по себе он не опасен. Но в любой момент пятно может переродиться в рак кожи. Причем привести к этому может всё что угодно: от ушиба и солнечного света до гормональной перестройки организма. Именно поэтому невусы нужно удалять сразу.



Страшный недуг стал для семьи неожиданностью, ведь на УЗИ во время беременности аномалию увидеть невозможно. Диагноз крохе поставили ещё в роддоме. Но удалить невус оказалось куда более сложной задачей. Пятно расположено крайне неудачно: на лице много нервных окончаний, кожа тут особенно нежная и тонкая, невус затрагивает ухо и висок. Любое хирургическое вмешательство здесь требует от врачей высочайшего мастерства, чтобы не повредить здоровые ткани.

