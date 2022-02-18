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Маленькая Алиса надеется на помощь неравнодушных людей

Алиса родилась с гигантским невусом — он покрывает правую щеку, ухо и висок. Невус в любой момент может переродиться в меланому — опасную и агрессивную форму рака. Поэтому онкологи рекомендуют его удалить как можно скорее. Из-за размера и расположения сделать это очень сложно. Помочь готовы петербургские врачи, но операция стоит дорого. Родители не в силах её оплатить.

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Алиса Кузьмина, 8 месяцев.

Обширный пигментный невус правой половины лица.

Требуется операция. Стоимость — 1 582 680 рублей.

Невус — это доброкачественное новообразование. Сам по себе он не опасен. Но в любой момент пятно может переродиться в рак кожи. Причем привести к этому может всё что угодно: от ушиба и солнечного света до гормональной перестройки организма. Именно поэтому невусы нужно удалять сразу.

Страшный недуг стал для семьи неожиданностью, ведь на УЗИ во время беременности аномалию увидеть невозможно. Диагноз крохе поставили ещё в роддоме. Но удалить невус оказалось куда более сложной задачей. Пятно расположено крайне неудачно: на лице много нервных окончаний, кожа тут особенно нежная и тонкая, невус затрагивает ухо и висок. Любое хирургическое вмешательство здесь требует от врачей высочайшего мастерства, чтобы не повредить здоровые ткани.

Родители Алисы обратились за помощью в Центр имени Пирогова в Москве, но столичные медики отказались принять девочку на лечение сейчас. Операцию малышке не готовы провести раньше трёх лет. Но ждать так долго — значит рисковать жизнью ребёнка.

Зато откликнулись петербургские специалисты. В одной из клиник, где есть огромный опыт по удалению сложных невусов, Алису готовы принять уже сейчас. Пятно уберут полностью всего за 4 этапа. Только стоимость лечения для семьи огромная — более полутора миллионов рублей.

Родители Алисы обратились за помощью в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств.

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Комментарии (2)

Pilat
Как операция может стоить дорого?
Для её проведения нужно строить новую клинику?
Покупать новое оборудование?
Привозить врачей с другой планеты?
Нет конечно.
Возможно нужны дорогие препараты, ну так Фонтанка тут месяца два тому назад брала интервью у главы фонда, который божился, что эти вопросы теперь быстро будет решать государство.
Но я видимо правильно тогда не поверил.
Как собирали детям по СМС, так и продолжаем собирать.
Одна болтовня.
Вот это и есть позор властей.
266296167
Пардоньте, но ведь можно продать/разменять квартиру, кредит взять... Это же вам не котёнок, и не спинально-мышечная атрофия, на которую больше ста миллионов рублей необходимо. Странные родители, конечно, ничего сами делать не будем, помогайте нам, а время работает против девочки
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