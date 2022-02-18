«Реально честный конкурс» для водителей. Главный приз — погашение автокредита

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Авито Авто и Тинькофф запустили «Реально честный конкурс», главный приз в котором — полное погашение банком автокредита. Участником может стать любой пользователь, который оформит автокредит в карточке объявления на Авито, на странице конкурса или на сайте Тинькофф с 15 февраля по 16 марта 2022 года. За этот месяц состоится несколько розыгрышей дополнительных призов. Чтобы все участники и зрители могли быть уверены, что конкурс реально честный, победителей будут определять при помощи генератора случайных чисел в формате интернет-трансляции. Окончательные итоги проведёт Михаил Шац — он стал лицом этой онлайн-кампании.



Помимо основной награды разыграют пять беспроцентных автокредитов, пять годовых запасов бензина на сумму до 120 тысяч рублей, скидки 22% на оформление годового полиса КАСКО от Тинькофф Страхования, денежные призы в размере 10 000, 5 000 и 3 000 рублей (общая сумма денежных призов — 500 000 рублей), мерч для автомобилистов от Авито Авто, промокоды на бесплатное использование Авито Доставки и баллы для платного продвижения объявлений на Авито.

Пользователи, отправившие заявку на автокредит в указанный период и получившие одобрение, автоматически становятся участниками конкурса со своим уникальным номером. Победителей определят в ходе четырех промежуточных этапов с 24 февраля по 17 марта 2022 года и финального розыгрыша 14 апреля 2022 года. Чтобы участвовать в промежуточных розыгрышах, кредит должен быть активирован до 5 апреля.

Узнать все детали о правилах конкурса и убедиться, что конкурс «реально честный», можно из видеоролика с участием Михаила Шаца.

Автор: Авито

— Поскольку мы в Авито Авто считаем повышение прозрачности рынка автомобилей с пробегом своей миссией, то решили, что и наш конкурс должен быть абсолютно прозрачным. Мы уверены, что после просмотра ролика о правилах конкурса ни у пользователей, ни у тех, кого фортуна обойдёт стороной, не останется вопросов к механике его проведения, — рассказывает Кирилл Вотяков, управляющий директор Авито Авто, — рассказывает управляющий директор Авито Авто Кирилл Вотяков.



— Всегда рад участвовать в чём-то честном! А тут прям не подкопаешься, — прокомментировал Михаил Шац.

В розыгрыше могут участвовать пользователи, у которых еще не оформлен автокредит в Тинькофф. Шанс выиграть полное погашение автокредита получат те пользователи, которые не только оформили автокредит на Авито, на странице конкурса либо на сайте Тинькофф, но и отправили Тинькофф фотографию СТС приобретённого автомобиля до 12 апреля включительно. Покупатели, не предоставившие банку СТС, смогут побороться за другие призы.

Срок проведения акции — с 15.02.22 по 16.03.22.

С информацией об организаторе акции, условиях проведения акции, количестве, сроках, месте и порядке получения призов можно ознакомиться по ссылке .

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