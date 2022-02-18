Апгрейд для бережливых. Как купить популярный смартфон и не разориться

Что получают абоненты, участвующие в акции? Во-первых, новый смартфон со скидкой. Можно выбрать одну из этих моделей: Galaxy A12, Galaxy S20 FE, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Flip3, Galaxy M12, Galaxy A22, Galaxy S21, Galaxy A52, Galaxy A32, Galaxy A03, Galaxy Z Fold3, Galaxy A22s 5G, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy A02, Galaxy M52, Galaxy A03 Core, Galaxy M22, Galaxy M32 с различными объемами памяти.

Например, в интернет-магазине и розничной сети билайн сейчас проходит акция ,* в рамках которой можно приобрести смартфоны Samsung Galaxy по привлекательной цене в комплекте с услугами связи и дополнительными товарами. Экономия — до 40%.

Если вы впервые подключаетесь к билайн, то к телефону прилагается SIM-карта с тарифом, участвующим в акции. Действующие абоненты просто переходят на этот тариф. Также в комплект входит опция «Бонусные рубли на связь по акции» на 6, 12 или 18 месяцев (в зависимости от модели смартфона) и дополнительные товары — аксессуары, детские часы и подписка «Фильмы IVI» сроком на 12 месяцев в сервисе билайн тв (12+).**

Давайте рассмотрим в качестве примера акционный комплект с Samsung Galaxy A52 (объем памяти — 256 Гб). Он включает опцию «9 000 рублей на связь» и дополнительные товары или услуги стоимостью 4 950 рублей. Таким образом, сам смартфон обойдется в 31 990 рублей вместо стандартных 45 990 рублей.

По данным исследовательского сервиса «билайн.аналитика», сегодня среди смартфонов, зарегистрированных в сети оператора, лидирует бренд Samsung. Самые популярные России модели — Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A32 и Samsung Galaxy A12.