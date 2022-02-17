«Этих бы испанцев да на «Петровский». Футбольный Петербург начал сезон — весело, но грустно

автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Ветром, волнами с перехлестом и моросью встретил самый северный город-миллионер гостей из испанской Севильи. В соцсетях любители футбола зубоскалили: в такую погоду, да на «Петровский», да на свежий воздух, да чтоб испанцы подмерзли. Но больше этого оружия в «зимней» части еврокубков нет. Продрогшие болельщики «Зенита», обсуждая грандиозный прокат в женской фигурном катании, отогревались посконной паэльей: петербургский клуб традиционно устраивает тематический фан-променад. В четверг на стадионе стрекотало фламенко, щелкали кастаньеты, длинные юбки подметали ступени.



Пожалуй, нынешний «Зенит» — сильнейший за годы работы Сергея Семака в качестве главного тренера петербургского клуба. На матч против испанцев вышли Михаил Кержаков в воротах (цитата Семака: «сделали выбор в пользу опыта»), Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков и Вячеслав Караваев в обороне; Вендел, Вильмар Барриос, Далер Кузяев в полузащите, Малком, Клаудиньо и Артем Дзюба с капитанской повязкой в атаке.

Уже после жеребьевки Лиги Европы в декабре болельщики шутили: «Зенит», как и в феврале 2008 года, будет играть с испанским клубом, который тренирует Мануэль Пеллегрини. В 2008 году закончилось хорошо, несмотря на то, что мощи той команды Дика Адвоката никто не представлял. В 2022-м букмекеры внезапно решили, что фаворитом в петербургском матче будет «Зенит»: и это при том, что «Бетис» проводит лучший сезон в испанской Примере в новейшем времени, а в последних четырех матчах забивал по 4 мяча.



автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Матч на протопленной «Газпром Арене» начался с огоньком. «Зенит» стремительно пропустил дважды. Сперва Ракицкий в безрассудном подкате заработал штрафной для «Бетиса», а заодно и желтую карточку. Зануды у телеэкранов выдохнули: так контракты не переподписывают. Тот же Ракицкий не доиграл по своему игроку и гости открыли счет уже на 8 минуте (напомним: с этого года правило выездного гола отменено, считаются только сами мячи): 27-летний Гидо Родригес подправил мяч в ворота. Второй гол «Бетиса» под скандирование болельщиков «Зенита» «Фанайди убийца футбола» оформил ровно через 10 минут Виллиан Жозе. Скептики прошептали: а мы говорили.



Прелесть нынешнего «Зенита» — в характере. Не всегда получается, иногда робости чуть больше, чем следовало, но тестикулы присутствуют. Сперва на 25 минуте навес Караваева в гол по-капитански головой превратил Дзюба (отметим: первый гол Артема в этом розыгрыше еврокубков). Через 3 минуты Малком догнал, казалось бы, уходящий мяч и изящно щелкнул в дальний угол: 2:2. Но увы: на 41 минуте гости вернули преимущество. Кержаков сделал не лучшую передачу на Ракицкого, украинец не успел к мячу, и Раудаль Гуардадо вывел свою команду вперед. Ирония футбольного бога: в матче против «Зенита» забивали ребята, которые до того, выступая за сверхатакующую команду, не отличались в Лиге Европы ни разу.

Второй тайм начался с перестройки Семака: Ракицкий и Караваев покинули поле, вышли Данил Круговой (слева; Сантос сместился на позицию левого центрального) и Андрей Мостовой, отправив Кузяева играть правого защитника.

После перерыва «Зенит» показал почти всех новичков и отличный футбол. Юри Алберто за 25 минут до конца вышел вместо Клаудиньо. На 66 минуте Кузяев щелкнул в перекладину. А мог покатить на дальнюю, где паса ждал Малком. На 89 минуте Алберто не замкнул изящную скидку Сергеева (экс-форвард «Крыльев» заменил Дзюбу на 74 минуте). Александр Ерохин вышел на последние 2 минуты вместо Чистякова — выигрывать воздух. Но не случилось.



В эфире после матча экс-капитан петербургского клуба Владислав Радимов: «Проспали начало матча» (заодно раскритиковал вышедших на замену Мостового и Кругового: мол, слишком много брака). С этим не поспоришь. «Зенит» уступил дома 2:3, а это значит одно: в ответном мачте в Андалусии нужно просто выиграть. Осталось вспомнить только, когда в последний раз петербургский клуб выигрывал в еврокубках на выезде.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

