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«Этих бы испанцев да на «Петровский». Футбольный Петербург начал сезон — весело, но грустно

Катастрофическое начало матча, воля и итоговое поражение: в Петербург вернулся футбол. В четверг в матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» принимал севильский «Бетис». Получилось весело, но грустно.

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автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
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Ветром, волнами с перехлестом и моросью встретил самый северный город-миллионер гостей из испанской Севильи. В соцсетях любители футбола зубоскалили: в такую погоду, да на «Петровский», да на свежий воздух, да чтоб испанцы подмерзли. Но больше этого оружия в «зимней» части еврокубков нет. Продрогшие болельщики «Зенита», обсуждая грандиозный прокат в женской фигурном катании, отогревались посконной паэльей: петербургский клуб традиционно устраивает тематический фан-променад. В четверг на стадионе стрекотало фламенко, щелкали кастаньеты, длинные юбки подметали ступени.

Пожалуй, нынешний «Зенит» — сильнейший за годы работы Сергея Семака в качестве главного тренера петербургского клуба. На матч против испанцев вышли Михаил Кержаков в воротах (цитата Семака: «сделали выбор в пользу опыта»), Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков и Вячеслав Караваев в обороне; Вендел, Вильмар Барриос, Далер Кузяев в полузащите, Малком, Клаудиньо и Артем Дзюба с капитанской повязкой в атаке.

Уже после жеребьевки Лиги Европы в декабре болельщики шутили: «Зенит», как и в феврале 2008 года, будет играть с испанским клубом, который тренирует Мануэль Пеллегрини. В 2008 году закончилось хорошо, несмотря на то, что мощи той команды Дика Адвоката никто не представлял. В 2022-м букмекеры внезапно решили, что фаворитом в петербургском матче будет «Зенит»: и это при том, что «Бетис» проводит лучший сезон в испанской Примере в новейшем времени, а в последних четырех матчах забивал по 4 мяча.

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Матч на протопленной «Газпром Арене» начался с огоньком. «Зенит» стремительно пропустил дважды. Сперва Ракицкий в безрассудном подкате заработал штрафной для «Бетиса», а заодно и желтую карточку. Зануды у телеэкранов выдохнули: так контракты не переподписывают. Тот же Ракицкий не доиграл по своему игроку и гости открыли счет уже на 8 минуте (напомним: с этого года правило выездного гола отменено, считаются только сами мячи): 27-летний Гидо Родригес подправил мяч в ворота. Второй гол «Бетиса» под скандирование болельщиков «Зенита» «Фанайди убийца футбола» оформил ровно через 10 минут Виллиан Жозе. Скептики прошептали: а мы говорили.

Прелесть нынешнего «Зенита» — в характере. Не всегда получается, иногда робости чуть больше, чем следовало, но тестикулы присутствуют. Сперва на 25 минуте навес Караваева в гол по-капитански головой превратил Дзюба (отметим: первый гол Артема в этом розыгрыше еврокубков). Через 3 минуты Малком догнал, казалось бы, уходящий мяч и изящно щелкнул в дальний угол: 2:2. Но увы: на 41 минуте гости вернули преимущество. Кержаков сделал не лучшую передачу на Ракицкого, украинец не успел к мячу, и Раудаль Гуардадо вывел свою команду вперед. Ирония футбольного бога: в матче против «Зенита» забивали ребята, которые до того, выступая за сверхатакующую команду, не отличались в Лиге Европы ни разу.

Второй тайм начался с перестройки Семака: Ракицкий и Караваев покинули поле, вышли Данил Круговой (слева; Сантос сместился на позицию левого центрального) и Андрей Мостовой, отправив Кузяева играть правого защитника.

После перерыва «Зенит» показал почти всех новичков и отличный футбол. Юри Алберто за 25 минут до конца вышел вместо Клаудиньо. На 66 минуте Кузяев щелкнул в перекладину. А мог покатить на дальнюю, где паса ждал Малком. На 89 минуте Алберто не замкнул изящную скидку Сергеева (экс-форвард «Крыльев» заменил Дзюбу на 74 минуте). Александр Ерохин вышел на последние 2 минуты вместо Чистякова — выигрывать воздух. Но не случилось.

В эфире после матча экс-капитан петербургского клуба Владислав Радимов: «Проспали начало матча» (заодно раскритиковал вышедших на замену Мостового и Кругового: мол, слишком много брака). С этим не поспоришь. «Зенит» уступил дома 2:3, а это значит одно: в ответном мачте в Андалусии нужно просто выиграть. Осталось вспомнить только, когда в последний раз петербургский клуб выигрывал в еврокубках на выезде.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
автор фото Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

VVM1962
баннер понравился " всё в наших руках".
Или Дзюбу хотели поддержать, или перепутали с Сибур ареной, вроде там в это время играли в волейбол.
274271616
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, пом.огите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
monch
Любимца ФПого Мишу на выход, играть в Европе без вратаря и центрального защитника - безумство!
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