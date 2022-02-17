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Об «инфоцыганах» заговорили в Госдуме, для них приготовят реестр

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Реестр недобросовестных тренеров личностного роста и коучей может быть создан по воле депутатов Государственной думы. Пока что это только идея для обсуждения.

Мыслями депутатов в сфере лицензирования деятельности коучей и бизнес-тренеров поделилась первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Как она 17 февраля рассказала РИА Новости, помимо введения профессии бизнес-тренера, планируется создать реестр недобросовестных коучей, так называемых инфоцыган.

«Будем создавать межфракционную группу. Пока собрали идеи, обрисовали проблему», — добавила депутат. Более конкретные предложения должны прозвучать на следующем заседании.

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Комментарии (5)

bluxer
Что за свинство записывать в шаромыжники по этническому признаку. Кухонный уровень.
Hutu
Ну вот и цыган обидели... Госдума разжигает национальную рознь......Какая там статья УК? Кто знает?
274271616
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
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