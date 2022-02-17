Об «инфоцыганах» заговорили в Госдуме, для них приготовят реестр

Реестр недобросовестных тренеров личностного роста и коучей может быть создан по воле депутатов Государственной думы. Пока что это только идея для обсуждения.

Мыслями депутатов в сфере лицензирования деятельности коучей и бизнес-тренеров поделилась первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Как она 17 февраля рассказала РИА Новости, помимо введения профессии бизнес-тренера, планируется создать реестр недобросовестных коучей, так называемых инфоцыган.

«Будем создавать межфракционную группу. Пока собрали идеи, обрисовали проблему», — добавила депутат. Более конкретные предложения должны прозвучать на следующем заседании.