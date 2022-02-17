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«Зенит» уступил в первом матче Лиги Европы с «Бетисом»

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Поражением для футбольного клуба «Зенит» завершился первый стыковой матч Лиги Европы против испанского «Бетиса». Встреча проходила на «Газпром Арене» 17 февраля. Петербуржцы уступили со счетом 2:3.

«Бетис» начал игру с двух голов подряд в ворота петербургского клуба. Отличились Гидо Родригес (8 минута) и Виллиан Жозе (18). Сине-бело-голубые ответили на это точными ударами Артема Дзюбы (25) и Малкома (28). Однако вскоре гости снова вышли вперед: мяч на 41-й минуте забил Андрес Гуардадо.

Ответная встреча пройдет в Севилье 24 февраля.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

W Bons
для первого матча сыграли неплохо , Мише пора на покой
274271616
Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по нес.колько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
Coulthard
Ну вот и приехали, теперь не то, что 0-0, и 1-0 в гостях не поможет. Без шансов.
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