«Зенит» уступил в первом матче Лиги Европы с «Бетисом»

Поражением для футбольного клуба «Зенит» завершился первый стыковой матч Лиги Европы против испанского «Бетиса». Встреча проходила на «Газпром Арене» 17 февраля. Петербуржцы уступили со счетом 2:3.
«Бетис» начал игру с двух голов подряд в ворота петербургского клуба. Отличились Гидо Родригес (8 минута) и Виллиан Жозе (18). Сине-бело-голубые ответили на это точными ударами Артема Дзюбы (25) и Малкома (28). Однако вскоре гости снова вышли вперед: мяч на 41-й минуте забил Андрес Гуардадо.
Ответная встреча пройдет в Севилье 24 февраля.