Вышел первый трейлер фильма «Элвис» от режиссера «Мулен Руж!». В нем звучит та самая фраза

«Наверняка найдутся люди, которые сочтут меня злодеем в этой истории», — в самом начале говорит за кадром голос Тома Хэнкса. Лауреат «Оскара» сыграл роль менеджера звезды, полковника Тома Паркера. Трейлер открывается сценой его первой встречи с юным Элвисом Пресли — заглавную роль в картине играет 30-летний Остин Батлер («Дневники Кэрри», «Однажды в… Голливуде»). Еще никому не известный музыкант выходит на сцену перед насмешливой публикой и, не обращая внимания на издевательские выкрики, начинает петь и покоряет зрителей.

Первый трейлер фильма «Элвис» о жизни Короля рок-н-ролла был опубликован 17 февраля на официальном канале Warner Bros. Pictures.

Головокружительный успех, звездная болезнь, проблемы с законом, непонимание близких — в череде кадров мелькают жизненные взлеты и падения Элвиса Пресли на фоне глобальных политических изменений в США. Сменяя друг друга, звучат лучшие хиты музыканта.

«И в этот момент тощий паренек превратился в супергероя», — комментирует за кадром Паркер.

Драму-байопик снял режиссер Баз Лурман («Мулен Руж!»). Жену музыканта сыграла Оливия ДеДжонг, а в роли его матери появилась театральная актриса Хелен Томсон.



«Фильм исследует жизнь и музыку Элвиса Пресли через призму его сложных отношений с его загадочным менеджером, полковником Томом Паркером», — рассказывают Warner Bros.



Драма должна была выйти еще осенью 2021 года, но премьере помешала пандемия. За время съемок Том Хэнкс переболел COVID-19.



«Элвис» выйдет в США 24 июня 2022 года, в России его премьера запланирована на 14 июля 2022 года.

