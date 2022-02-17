Уклонились на 4 млрд. В Москве по налоговому делу будут судить ювелиров из «Адамаса»

В суд передано уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и пособничестве в этом процессе. На скамье подсудимых директор «Столичного ювелирного завода» Андрей Шумаев и три руководителя из группы «Адамас».

Подробности вменяемого ювелирам приводит генпрокуратура 17 февраля. Фабула незамысловата — фигуранты фиктивно покупали у завода украшения, а тот сдавал налоговые декларации «с заведомо ложными сведениями о величине произведенных расходов и полученных доходов, суммах вычетов по НДС и налогу на прибыль организаций».