Уклонились на 4 млрд. В Москве по налоговому делу будут судить ювелиров из «Адамаса»

В суд передано уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и пособничестве в этом процессе. На скамье подсудимых директор «Столичного ювелирного завода» Андрей Шумаев и три руководителя из группы «Адамас».
Подробности вменяемого ювелирам приводит генпрокуратура 17 февраля. Фабула незамысловата — фигуранты фиктивно покупали у завода украшения, а тот сдавал налоговые декларации «с заведомо ложными сведениями о величине произведенных расходов и полученных доходов, суммах вычетов по НДС и налогу на прибыль организаций».
Дело давнее — махинации, но по мнению обвинителей, имели место быть почти 10 лет назад и продолжались два года. До уголовного преследования дошло в 2016-м, тогда назывался ущерб в 6 млрд. На сегодняшний день из-за фигурантов, сказано в материалах, бюджет не получил 4,3 миллиарда рублей. В 2020 году бывшего исполнительного директора «Адамаса» Максима Вайнберга заочно арестовали и объявили в международный розыск.