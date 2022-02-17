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В «Севкабель Порту» — странные гости. Они взяли лучшее из Кунсткамеры

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На набережной Финского залива в «Севкабель Порту» 18 февраля откроют выставку в рамках проекта «Эхо моря. Исследование природных и культурных изменений». Полтора десятка фигур, созданных британским скульптором и художником, преподавателем Кембриджского университета Набилом Али, уже прибыли на место.

В основу своей работы автор положил природные материалы, найденные на побережье Финского залива: песок, землю, водоросли, растения, пчелиный воск с пасек города Отрадное на побережье Невы и голубую глину из Ленобласти. При этом художник снабдил их аксессуарами, вдохновляясь предметами, представленными в Кунсткамере, — масками тлинкитов (индейский народ, проживающий на юго-востоке Аляски и в прилегающих частях Канады. — Прим. ред.), бенинской бронзой, эскимосскими солнцезащитными очками и многим другим.

Идея проекта — наглядно показать уникальность традиционных культур и напомнить об их близости к природе, по-новому подняв тему экологических проблем.

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«Мрачные образы скульптурных групп, головы которых защищены мешковиной, напоминают спасшихся жертв какой-то транснациональной техногенной или экологической катастрофы, пришедших то ли из прошлого, то ли из будущего, — помогает трактовать произведение куратор Анна Биткина. — Представленные за пределами Кунсткамеры скульптуры продолжают коллекцию музея, формируя свой этос и позиционируя своё наднациональное и дистопичное (дистопия — то же что антиутопия. — Прим. ред.) племя».

С 1 марта выставку также можно будет увидеть в виртуальном пространстве.

Проект «Эхо моря» — кочующий, он путешествует по морским городам, теряющим прибрежные территории, и говорит о проблемах эрозии береговых линий морей и океанов из-за повышения температуры воды и уровня моря в результате глобальных климатических изменений.

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Комментарии (2)

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