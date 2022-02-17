В «Севкабель Порту» — странные гости. Они взяли лучшее из Кунсткамеры

На набережной Финского залива в «Севкабель Порту» 18 февраля откроют выставку в рамках проекта «Эхо моря. Исследование природных и культурных изменений». Полтора десятка фигур, созданных британским скульптором и художником, преподавателем Кембриджского университета Набилом Али, уже прибыли на место.



В основу своей работы автор положил природные материалы, найденные на побережье Финского залива: песок, землю, водоросли, растения, пчелиный воск с пасек города Отрадное на побережье Невы и голубую глину из Ленобласти. При этом художник снабдил их аксессуарами, вдохновляясь предметами, представленными в Кунсткамере, — масками тлинкитов (индейский народ, проживающий на юго-востоке Аляски и в прилегающих частях Канады. — Прим. ред.), бенинской бронзой, эскимосскими солнцезащитными очками и многим другим.