«Зенит» назвал состав на первую игру с «Бетисом»

Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» определился со стартовым составом на первый стыковой матч плей-офф Лиги Европы против «Бетиса» (Испания). Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
«Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Клаудиньо, Малком, Артем Дзюба (капитан команды).
Запасные игроки: Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данил Круговой, Арсен Адамов, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Юри Алберто, Иван Сергеев.
Матч начнется в 20:45.