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«Зенит» назвал состав на первую игру с «Бетисом»

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Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» определился со стартовым составом на первый стыковой матч плей-офф Лиги Европы против «Бетиса» (Испания). Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

«Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Клаудиньо, Малком, Артем Дзюба (капитан команды).

Запасные игроки: Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данил Круговой, Арсен Адамов, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Юри Алберто, Иван Сергеев.

Матч начнется в 20:45.

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