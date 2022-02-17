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Почти 30 тысяч женщин в Саудовской Аравии претендуют на 30 вакансий машиниста поезда

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Испанская железнодорожная компания Renfe объявила набор женщин на 30 вакансий машиниста высокоскоростных поездов, которые будут курсировать между Меккой и Мединой (Саудовская Аравия). На эти вакансии, как сообщает 17 февраля, BBC, уже поступило 28 тысяч заявлений.

Планируется, что соискательницы, которые получат эти места, пройдут обучение в течение года, а затем приступят к работе на железной дороге.

Подобное объявление о работе для женщин появилось в королевстве впервые, отмечает ВВС. В течение десятилетий Саудовская Аравия была в числе аутсайдеров в плане женского труда. Однако в последние годы, в связи с намерением наследного принца Мохаммеда бин Сальмана ослабить гендерную сегрегацию, правительство стало расширять возможности для трудоустройства женщин и проводить социальные реформы.

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Комментарии (3)

Pilat
Вот же всё у них не правильно.
Сначала нужно научится укладывать шпалы.
Наши женщины начинали именно с этого.
Да и продолжают многие.
Так что пусть эти 30 000 саудовских женщин едут к нам.
Шпал у нас много.
Страна большая
Dimitry Antonov
Паранджа не помешает управлять поездом? А местные мужчины будут садиться в эти поезда?
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