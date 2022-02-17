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Московский «Ленком» привезет в Петербург «Доходное место»

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26 и 27 февраля на сцене ДК «Выборгский» состоятся гастроли московского театра «Ленком Марка Захарова» — покажут «Доходное место» режиссера Дмитрия Астрахана. Это дебют известного кинорежиссера на сцене Ленкома (премьера состоялась летом 2021 года). Астрахан поставил современную историю о честном пути, о том, возможно ли порядочному человеку ужиться с миром корысти и подлости.

Фото: lenkom.ru/
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Главную роль Василия Жданова сыграет известный артист Антон Шагин. Он исполняет своего героя как человека комического и гипертрофированного, у которого борьба с самим собой не прекращается никогда.

В спектакле также заняты: Олеся Железняк, Анна Большова, Александра Виноградова, Евгений Герасимов, Дмитрий Астрахан, Алексей Маклаков, Елена Есенина и другие.

16+

Полина Никитина


Фото: lenkom.ru/

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