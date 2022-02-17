В России предложили создать институт социального координатора, который будет помогать семьям в сложных ситуациях

В России возможно появится новая форма поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - институт социального координатора. С такой инициативой выступило Агентство стратегических инициатив (АСИ), сообщается 17 февраля на сайте организации.
Новая форма поддержки подразумевает комплексное сопровождение с использованием не только государственных механизмов помощи, но и ресурсов НКО и благотворительных фондов.
По словам гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, институт социального координатора или куратора семьи давно работает в ряде зарубежных стран.
«Это помогает получить обратную связь о работе системы, увидеть пробелы и выстроить меры поддержки вокруг человека», – отметила Светлана Чупшева.
В качестве примера она привела жизненную ситуацию, когда в семье есть тяжелобольной ребёнок. В данном случае семье помогут не только обеспечить ребёнка техническим средством реабилитации и лекарствами, но и найти работу для родителей, оказать психологическую поддержку и пр.
Отработать такую модель АСИ планирует в ряде пилотных регионов, чтобы в дальнейшем выйти на модель федерального координатора и распространить этот опыт на всю страну. Работа будет вестись совместно с благотворительной службой «Верное направление», у которой уже есть опыт консолидации различных ресурсов при оказании помощи семьям с тяжелобольными детьми.