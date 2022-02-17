В России предложили создать институт социального координатора, который будет помогать семьям в сложных ситуациях

В России возможно появится новая форма поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - институт социального координатора. С такой инициативой выступило Агентство стратегических инициатив (АСИ), сообщается 17 февраля на сайте организации.



Новая форма поддержки подразумевает комплексное сопровождение с использованием не только государственных механизмов помощи, но и ресурсов НКО и благотворительных фондов.



По словам гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, институт социального координатора или куратора семьи давно работает в ряде зарубежных стран.

