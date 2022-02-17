«Камон Камон» с Хоакином Фениксом: что было бы, если бы Джокеру повезло?

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







В кинотеатрах начали показывать «Камон Камон» — трогательную черно-белую драму с Хоакином Фениксом в главной роли. Снял ее режиссер и сценарист Майкл Миллс, мастер камерных грустных комедий вроде «Начинающих» и «Женщины ХХ века». Как у сочинителя и рассказчика историй, у него есть свой узнаваемый стиль — сентиментальный романс, немного ироничный, с обстоятельными актерскими работами.

В принципе, и без характерного почерка Миллса тут ясно, чего от фильма ожидать. «Камон Камон», на первый взгляд, вполне заурядное роуд-муви, очередное повторение «Человека дождя» и множества других лент о дороге, исправляющей нравы и заставляющей иначе взглянуть на мир.



Радиоведущий Джонни переживает смерть матери и в принципе испытывает кризис среднего возраста. Единственные его близкие люди — сестра и ее девятилетний сын Джесси. Женщине нужно уехать, чтобы помочь мужу-музыканту выпутаться из глубокой депрессии и преодолеть нервное расстройство, а мальчик остается с Джонни. Правда, долго сидеть на одном месте радиоведущий не может: нужно ехать записывать репортажи. Поэтому он отправляется вместе с Джесси на другой конец страны, в Нью-Йорк, а оттуда в опустошенный ураганом и наводнением Новый Орлеан. Малыш ему тем временем помогает — в работе и самопознании.



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Миллс обычную расстановку сил в роуд-муви про мужчину и ребенка переворачивает с ног на голову. Не взрослый просветляется от общения с непосредственным ребенком, а ребенок терпеливо учит взрослого — успешного, состоятельного, даже знаменитого — выражать эмоции, говорить, радоваться, бояться, смеяться, плакать. Делать все то, чего большой дяденька совсем не умеет.

Вообще, в мире «Камон Камон» дети намного взрослее взрослых. Пока родители страдают, срываются, попадают в тюрьму, уходят в запои, молчат о самом важном — малыши все это и терпят, и даже по мере сил исправляют. Справедливости ради, жизни героя учит не один ребенок, а целый детский сад: Джонни делает репортаж про детей мигрантов, которые рассказывают ему о своих переживаниях, связанных с отношениями с родителями. Миллс подчеркивает детскость этого мира всеми средствами: вплоть до того, что на главную женскую роль выбирает Гэби Хоффман, бойкую девочку из культового ромкома девяностых «Неспящие в Сиэтле».



Во многом этот парадоксальный сюжет получается таким живым благодаря Хоакину Фениксу. Он тут играет того же Джокера, только вовремя встретившего подходящего человека. И выбравшего не кровавое мочилово, а «Волшебника страны Оз» перед сном и прогулки по городу, нашедшего достойного, терпеливого и любящего терапевта. Странно, но, похоже, главный монстр современного кино, обладающий экстерьером законченного маньяка, по совместительству как никто умеет работать на площадке с партнерами-детьми (это было ясно еще в «Тебя здесь никогда не было»). Да, Феникс и играет именно что большого ребенка — заметнее всего это в сцене, где Джонни теряет мальчика в Нью-Йорке: здесь видно, что не малыш заблудился, а дядюшка.



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Кроме самой истории, есть в «Камон Камон» еще и любопытный формальный трюк: так как главный герой работает на радио, при нем всегда состоит звукозаписывающая аппаратура. И она становится главным развлечением для дядюшки и племянника: малыш упорно записывает шум волн, звук проезжающих по асфальту скейтов, шорох листвы. И все это наполняет фильм особой шумовой атмосферой, достоверной и очень выразительной. Вместе с черно-белой гаммой эти шепоты и шорохи превращают «Камон Камон» в очень камерную и тихую, прекрасную в деталях вещь, которая мало кого оставит равнодушным.



Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»