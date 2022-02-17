Театр «Мюзик-Холл» готовит премьеру пиратского мюзикла

Премьера мюзикла «Остров сокровищ» состоится на большой сцене театра «Мюзик-Холл» 23 февраля (следующий показ 8 марта). Режиссер-постановщик мюзикла — Анастасия Удалова.
Мюзикл создан по мотивам одноименного романа известного писателя Роберта Стивенсона. История юного Джима Хокинса, который отправляется на поиски легендарных сокровищ капитана Флинта, любима уже многими поколениями. Джима ждет множество приключений: ему предстоит раскрыть пиратский заговор, испытать предательство, спасти команду и обрести настоящих друзей.
Но знатоков известного всем сюжета ждут и сюрпризы. По словам Анастасии Удаловой, спектакль не пересказывает роман. «В спектакле есть нововведения, которые мы посчитали возможным оставить. При этом мы постарались максимально бережно отнестись к первоисточнику, — рассказала Удалова. — Наш спектакль о взрослении, о превращении мальчика в мужчину. Кроме того, в нашей версии появляется женский образ, который обогащает спектакль, — девочка Эмми, возлюбленная главного героя».
По словам организаторов, зрителей ждет потрясающее морское приключение, которое научит ценить дружбу, проявлять смелость и любовь.
В основу мюзикла положена музыка композитора Евгения Загота, созданная в соавторстве с Леонидом Головко и Андреем Косинским. Также зрители мюзикла увидят оригинальный видео-арт и сцены пиратских танцев и фехтования.
6+
Полина Никитина