FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -1
75.01р85.31р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!Подарки к праздникамQR-код: что, где, когда, зачемОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«Вишнёвый сад» как пьесу катастроф представят Виктория Исакова и Александр Петров

0
Печать

18 и 19 февраля на сцене ДК Выборгский пройдут гастроли московского театра им. Пушкина. Петербуржцам покажут «Вишневый сад» Владимира Мирзоева.

Фото: teatrpushkin.ru/
ПоделитьсяПоделиться


Владимир Мирзоев ставит чеховскую комедию как пьесу катастроф: в его сценической версии вырубается не сад, а рушатся человеческие судьбы. Все это происходит на переломе эпох, и поэтому «Вишневый сад» созвучен и нашему времени. По мнению режиссера, «Вишневый сад» — это пьеса обвала, трагикомического финала, когда прошлая эпоха и сросшиеся с ней люди вынуждены сойти со сцены, торопливо сбежать на цыпочках. Так же как и в начале 20 века трансформация нашего общества неизбежна, но спектакль призывает «мыслить трезво, но не безжалостно, анализировать, но оставаться поэтами. Короче говоря, подхватить стетоскоп доктора Чехова».

Критики особенно отметили игру Виктории Исаковой (Раневская).

18+

Полина Никитина

Фото: teatrpushkin.ru/

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний