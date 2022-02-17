«Вишнёвый сад» как пьесу катастроф представят Виктория Исакова и Александр Петров

18 и 19 февраля на сцене ДК Выборгский пройдут гастроли московского театра им. Пушкина. Петербуржцам покажут «Вишневый сад» Владимира Мирзоева.
Владимир Мирзоев ставит чеховскую комедию как пьесу катастроф: в его сценической версии вырубается не сад, а рушатся человеческие судьбы. Все это происходит на переломе эпох, и поэтому «Вишневый сад» созвучен и нашему времени. По мнению режиссера, «Вишневый сад» — это пьеса обвала, трагикомического финала, когда прошлая эпоха и сросшиеся с ней люди вынуждены сойти со сцены, торопливо сбежать на цыпочках. Так же как и в начале 20 века трансформация нашего общества неизбежна, но спектакль призывает «мыслить трезво, но не безжалостно, анализировать, но оставаться поэтами. Короче говоря, подхватить стетоскоп доктора Чехова».
Критики особенно отметили игру Виктории Исаковой (Раневская).
18+
Полина Никитина