Стал известен список финалистов премии Russian Travel Awards. В нем и Петербург, и Ленобласть

Петербург присутствует в числе финалистов в номинациях: «Территория событийного туризма», «Территория гастрономического туризма», «Территория MICE», «Территория делового туризма (конгрессно-выставочной деятельности)» и «Территория мастеров гостеприимства». Кроме этого Санкт-Петербургское ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» отмечено как лучший региональный ТИЦ.

Как сообщили 17 февраля организаторы, в 15 официальных номинациях конкурса представят свои презентации 28 регионов страны. Перечень финалистов сформирован по решению экспертных групп в составе экспертного совета.

В последней номинации также фигурирует ГБУ Ленинградской области «Информационно-туристский центр». Кроме того, Ленобласть, как и Петербург, отмечена в номинации «Территория событийного туризма» и отдельно — в номинации «Территория детского туризма».



Полный список регионов-финалистов, а также подробная информация о премии — на официальном сайте Russian Travel Awards, в телеграм-канале конкурса и на странице в Facebook.