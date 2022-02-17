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Стал известен список финалистов премии Russian Travel Awards. В нем и Петербург, и Ленобласть

Сформирован список регионов — финалистов всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, финал которой пройдёт 24 — 25 февраля в Петербурге. Организатором финала премии выступает городской комитет по развитию туризма.

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Как сообщили 17 февраля организаторы, в 15 официальных номинациях конкурса представят свои презентации 28 регионов страны. Перечень финалистов сформирован по решению экспертных групп в составе экспертного совета.

Петербург присутствует в числе финалистов в номинациях: «Территория событийного туризма», «Территория гастрономического туризма», «Территория MICE», «Территория делового туризма (конгрессно-выставочной деятельности)» и «Территория мастеров гостеприимства». Кроме этого Санкт-Петербургское ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» отмечено как лучший региональный ТИЦ.

В последней номинации также фигурирует ГБУ Ленинградской области «Информационно-туристский центр». Кроме того, Ленобласть, как и Петербург, отмечена в номинации «Территория событийного туризма» и отдельно — в номинации «Территория детского туризма».

Полный список регионов-финалистов, а также подробная информация о премии — на официальном сайте Russian Travel Awards, в телеграм-канале конкурса и на странице в Facebook.

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