Двадцать пожарных тушили кабинет в детской поликлинике на Купчинской

Как сообщили «Фонтанке» в администрации Фрунзенского района, в одном из кабинетов детского поликлинического отделения №3 на Купчинской улице произошло задымление. Персонал и посетителей вывели из здания, на место вызвали пожарных.



В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что без огня не обошлось.

«В помещении площадью 10 кв. метров горела обстановка на площади 1 кв. метр. В 15:20 пожар ликвидирован», — рассказали в ведомстве.

На Купчинской работали 20 пожарных в составе четырёх расчётов. Пострадавших нет.