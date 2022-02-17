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Двадцать пожарных тушили кабинет в детской поликлинике на Купчинской

Помощь пожарных потребовалась в поликлинике во Фрунзенском районе Петербурга 17 февраля. Тушили кабинет на третьем этаже.

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Как сообщили «Фонтанке» в администрации Фрунзенского района, в одном из кабинетов детского поликлинического отделения №3 на Купчинской улице произошло задымление. Персонал и посетителей вывели из здания, на место вызвали пожарных.

В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что без огня не обошлось.

«В помещении площадью 10 кв. метров горела обстановка на площади 1 кв. метр. В 15:20 пожар ликвидирован», — рассказали в ведомстве.

На Купчинской работали 20 пожарных в составе четырёх расчётов. Пострадавших нет.

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Комментарии (3)

Byziter
мда. за последние лет 5 поликлинику раза 2 раза ремонтировали
DEMOMON
Неудачно покурили?
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