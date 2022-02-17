Петербуржцы помогли подруге избить собутыльника отверткой и молотком для мяса и отправятся в колонию. Один — еще и к психиатру

Фрунзенский райсуд Петербурга отправил в колонию строгого режима двоих горожан, которые помогли подруге расправиться с собутыльником с помощью отвертки и молотка для отбивания мяса. Одного из них также принудительно отправили лечиться у психиатра, сообщает 17 февраля объединенная пресс-служба городских судов.

Летом 2020 года участники истории пили в корпусе 4 дома 15 по улице Белы Куна. Одна из них, Ирина, начала избивать собутыльника, в том числе отверткой. Находившиеся в той же квартире Денис Ковальчук и Анна Яковлева увидели эту сцену и решили помочь — «из ложно понятых чувств долга и дружбы», полагая, что жертва вела себя аморально и нужно ее наказать. После избиения руками, ногами, отверткой и молотком они оставили мужчину на лестничной клетке и вернулись в квартиру отдыхать. Пострадавшего впоследствии госпитализировали.