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Петербуржцы помогли подруге избить собутыльника отверткой и молотком для мяса и отправятся в колонию. Один — еще и к психиатру

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Фрунзенский райсуд Петербурга отправил в колонию строгого режима двоих горожан, которые помогли подруге расправиться с собутыльником с помощью отвертки и молотка для отбивания мяса. Одного из них также принудительно отправили лечиться у психиатра, сообщает 17 февраля объединенная пресс-служба городских судов.

Летом 2020 года участники истории пили в корпусе 4 дома 15 по улице Белы Куна. Одна из них, Ирина, начала избивать собутыльника, в том числе отверткой. Находившиеся в той же квартире Денис Ковальчук и Анна Яковлева увидели эту сцену и решили помочь — «из ложно понятых чувств долга и дружбы», полагая, что жертва вела себя аморально и нужно ее наказать. После избиения руками, ногами, отверткой и молотком они оставили мужчину на лестничной клетке и вернулись в квартиру отдыхать. Пострадавшего впоследствии госпитализировали.

Яковлеву приговорили к 2 годам 3 месяцам в колонии общего режима, Ковальчука — к 1,5 года строгого, а также принудительному амбулаторному лечению у психиатра.

Ранее пресс-служба судов сообщала, что фигуранты собирались сбросить избитого с лестничной клетки вниз, но им помешали очевидцы. Отмечалось, что следы преступления они пытались скрыть, замывая следы крови, а также что они ведут асоциальный образ жизни и злоупотребляют алкоголем.

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Комментарии (2)

Фунт Лиха
Кухонная алкашня разборки вершат))
Maik5
Избить отвёрткой? Оригинально. Сарделькой не пробовали?
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