Суд в Петербурге приговорил мужчину к условному сроку за попытку сбыть запрещенные вещества. Машину, в которой он их возил, конфисковали

Суд в Петербурге вынес приговор местному жителю, который возил в багажнике автомобиля запрещенные вещества весом почти 360 граммов. Следствие установило, что незаконный груз он собирался продать, но не сумел.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 17 февраля, в октябре прошлого года мужчину задержали у дома 26 на Серебристом бульваре. Тогда же у него изъяли незаконную смесь, которая лежала в машине несколько дней.

Известно, что горожанин учился в Военно-космической академии имени Можайского, но отчислился по собственному желанию. Как в учебном заведении, так и по месту работы о нем отзываются положительно.