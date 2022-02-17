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Суд в Петербурге приговорил мужчину к условному сроку за попытку сбыть запрещенные вещества. Машину, в которой он их возил, конфисковали

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Суд в Петербурге вынес приговор местному жителю, который возил в багажнике автомобиля запрещенные вещества весом почти 360 граммов. Следствие установило, что незаконный груз он собирался продать, но не сумел.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города 17 февраля, в октябре прошлого года мужчину задержали у дома 26 на Серебристом бульваре. Тогда же у него изъяли незаконную смесь, которая лежала в машине несколько дней.

Известно, что горожанин учился в Военно-космической академии имени Можайского, но отчислился по собственному желанию. Как в учебном заведении, так и по месту работы о нем отзываются положительно.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы длительностью три года условно с испытательным сроком продолжительностью четыре года. В собственность государства также обратили автомобиль, в котором хранилось запретное.

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Комментарии (5)

266410437
Лошара да и только. Каршеринг теперь есть.
PUtinka
это же 228 ч.3?
легко отделался
ДЮрьевич
Запрещённая смесь. 360 грамм. И условный срок. Интересный суд.
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