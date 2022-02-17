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В Красноярске задержали девятиклассника, который торговал оружием. Часть стволов покупала мама

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В Красноярске задержали девятиклассника, который устроил дома оружейный магазин. Молодой человек продавал товар клиентам, которые восторженно отзывались о сотрудничестве.

Как сообщает Baza 17 февраля, школьник занимается стрельбой с 10 лет. Первые стволы достались ему от умершего дедушки, пополнять коллекцию также помогала мама. Тогда он и решил начать зарабатывать на любимом хобби, попутно закупая нужное в Интернете.

Закончить с предпринимательством пришлось, когда о девятикласснике узнали в полиции. Накануне, 16 февраля, оперативники задержали его во время контрольной закупки. В ходе обыска правоохранителям удалось найти четыре пистолета, два гладкоствольных ружья, порох и почти тысячу патронов.

Следователи проверили телефоны мальчика и его аккаунты в социальных сетях, чтобы убедиться, причастен ли тот к экстремизму. Оказалось, парень не намеревался ни на кого нападать. Судя по всему, оружие для него — просто бизнес.

Все «товары» школьника изъяли полицейские. Девятикласснику может грозить уголовное дело.

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Комментарии (10)

265859857
Побольше бы таких девятиклассников!
Mustamyaki
Далеко пойдёт
PapaKarlo
Интересно, сколько этому школьнику навесят? Почти каждую неделю сообщают о арестах полиции-ФСБ "нелегальных" оружейников. Но большая часть из них это никакие не экстремисты, а коллекционеры. Их сажают...
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