В Красноярске задержали девятиклассника, который торговал оружием. Часть стволов покупала мама

В Красноярске задержали девятиклассника, который устроил дома оружейный магазин. Молодой человек продавал товар клиентам, которые восторженно отзывались о сотрудничестве.



Как сообщает Baza 17 февраля, школьник занимается стрельбой с 10 лет. Первые стволы достались ему от умершего дедушки, пополнять коллекцию также помогала мама. Тогда он и решил начать зарабатывать на любимом хобби, попутно закупая нужное в Интернете.



Закончить с предпринимательством пришлось, когда о девятикласснике узнали в полиции. Накануне, 16 февраля, оперативники задержали его во время контрольной закупки. В ходе обыска правоохранителям удалось найти четыре пистолета, два гладкоствольных ружья, порох и почти тысячу патронов.

