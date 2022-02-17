«Макет танка из фильма «28 панфиловцев» придется склеивать заново». В Выборге рухнуло здание военного музея

В Выборге рухнуло здание, где находился частный военный музей Карельского перешейка с экспонатами советско-финских войн начала прошлого века. В группе музея в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что это произошло «в связи со штормом и снеговой нагрузкой».

«Здание старое, в любом случае собирались его разбирать и ставить новый ангар, а он взял и сам разобрался. Причины комментировать не могу, но конструкции были уставшие», — рассказал 17 февраля изданию 47news владелец коллекции Баир Иринчеев.



Деревянное здание, где располагался музей, входило в комплекс Центральных казарм XVIII века. По данным издания, он принадлежит Министерству обороны. Коллекцию, собранную историком Иринчеевым, перевезли туда летом 2016-го — там были фотографии, документы, макеты оружия и находки с мест сражений. Сам музейщик говорит, что среди экспонатов не было ничего оригинального, поврежденные будут восстанавливать.

