«Макет танка из фильма «28 панфиловцев» придется склеивать заново». В Выборге рухнуло здание военного музея

В Выборге рухнуло здание, где находился частный военный музей Карельского перешейка с экспонатами советско-финских войн начала прошлого века. В группе музея в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что это произошло «в связи со штормом и снеговой нагрузкой».
«Здание старое, в любом случае собирались его разбирать и ставить новый ангар, а он взял и сам разобрался. Причины комментировать не могу, но конструкции были уставшие», — рассказал 17 февраля изданию 47news владелец коллекции Баир Иринчеев.
Деревянное здание, где располагался музей, входило в комплекс Центральных казарм XVIII века. По данным издания, он принадлежит Министерству обороны. Коллекцию, собранную историком Иринчеевым, перевезли туда летом 2016-го — там были фотографии, документы, макеты оружия и находки с мест сражений. Сам музейщик говорит, что среди экспонатов не было ничего оригинального, поврежденные будут восстанавливать.
В пресс-службе Западного военного округа 47 news сообщили, что здание не относится к объектам культурного наследия, а раньше использовалось как склад. Там уточнили, что оперативным управлением комплексом занимается подведомственное Минобороны ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений».
«Комплекс передан в безвозмездное пользование Межрегиональной общественной организации по увековечиванию памяти защитников Отечества, погибших в разные годы при выполнении воинского и служебного долга, в том числе здание с литерой. По информации, полученной от музея 16 февраля, сход снежной массы с обрушением произошел именно в этом здании», — рассказали в Западном военном округе.
В группе музея во «ВКонтакте» предлагают помощь киностудиям, которым «срочно нужно снять военный фильм», — могут предоставить декорации. «Макет танка Pz IV с фильма «28 панфиловцев», похоже, придётся склеивать заново», — резюмируют представители музея.