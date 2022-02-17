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«Битва китайцев» уплотнила перекресток Дунайского и Московского, отправив транспорт на встречку

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ДТП с участием большегруза и внедорожника собирает плотную пробку в Московском районе Петербурга днем 17 февраля. Заблокировавшую проезд аварию другим водителям приходится объезжать по встречной полосе.

На Дунайском проспекте у перекрестка с Московским шоссе притерлись два «китайца»: самосвал Shacman и внедорожник Chery, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Юлия. Участники ДТП полностью заблокировали проезд в сторону Пулковского шоссе, из-за чего объезд возможен только по встречке.

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По данным «Яндекс.Пробок», из-за ДТП на Дунайском собрался затор длиной около полукилометра в сторону Пулковского. Также в районе перекрестка с Дунайским затруднено движение по Московскому шоссе в обе стороны.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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