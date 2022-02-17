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Иностранец с игрушечным пистолетом устроил разбой у ЖК бизнес-класса в Московском районе

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С пустыми карманами оставил мигранта вооружённый незнакомец в Московском районе Петербурга. Полицейские нашли его на том же месте через несколько часов.

Помощь полиции потребовалась 20-летнему гражданину Узбекистана два дня назад, стало известно «Фонтанке» 17 февраля. Мужчина рассказал сотрудникам, что между строящейся школой и ЖК бизнес-класса на Малой Митрофаньевской, 8/1, в половине девятого часа вечера столкнулся с незнакомцем. Тот напугал пистолетом и отобрал два смартфона Xiaomi, 10 тысяч наличными и банковскую карту — всего на 38 тысяч рублей.

Предполагаемого обидчика мигранта задержали на том же месте после полуночи. Им оказался 26-летний земляк. По предварительным данным, в Россию он приехал два года назад на заработки, сейчас официально не трудоустроен, на миграционном учёте не состоит. Ночной променад он совершал со страйкбольным пистолетом.

Мужчину доставили в отдел, где процессуально задержали по уголовному делу о разбое.

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Комментарии (1)

f0ntan
Банковская карта, видать, была почти пустой, а смартфоны Xiaomi - старыми, раз общий ущерб со всего награбленного натянул всего на 38 тыс, включая 10 тыс наличных
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