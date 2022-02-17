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На севере Петербурга сбили женщину. Тело пролежало на обочине до рассвета

Полиция Выборгского района ищет водителя автомобиля, который сбил в Выборгском районе женщину и оставил её умирать на обочине.

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Тело 71-летний женщины после ДТП нашли у дома 45 по проспекту Луначарского около 8 утра, стало известно «Фонтанке» 17 февраля. Было установлено, что она скончалась от травм, полученных при наезде, однако машины, её сбившей на месте не оказалось.

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Как сообщили в ГУ МВД, ведется поиск автомобилиста.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (1)

Гангрена
учитывая сколько камер, это дело техники и не проблема найти ушлёпка
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