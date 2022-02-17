Минобрнауки назвало дату начала приемной кампании в вузы

Глава Минобрнауки анонсировал старт работы приемной комиссии в высшие учебные заведения.



«Приемная кампания будет также проходить — это июнь, июль, август, начиная с 20 июня», — цитирует 17 февраля заявление Валерия Фалькова ТАСС.



Будущие студенты смогут подать документы лично, однако это будет зависеть от ситуации с коронавирусом в каждом отдельном регионе. Также на вооружение будет взят суперсервис «Поступление в вуз онлайн», который Минобрнауки протестирует до начала кампании.



В этом году на бюджетные места смогут рассчитывать 588 тысяч человек.

