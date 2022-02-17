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Минобрнауки назвало дату начала приемной кампании в вузы

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Глава Минобрнауки анонсировал старт работы приемной комиссии в высшие учебные заведения.

«Приемная кампания будет также проходить — это июнь, июль, август, начиная с 20 июня», — цитирует 17 февраля заявление Валерия Фалькова ТАСС.

Будущие студенты смогут подать документы лично, однако это будет зависеть от ситуации с коронавирусом в каждом отдельном регионе. Также на вооружение будет взят суперсервис «Поступление в вуз онлайн», который Минобрнауки протестирует до начала кампании.

В этом году на бюджетные места смогут рассчитывать 588 тысяч человек.

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