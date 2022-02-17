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На свадьбе в Индии женщины упали в колодец, 13 из них погибли

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Минимум тринадцать женщин и девочек скончались, упав в колодец во время свадебной церемонии в Индии. Несчастный случай произошел в районе Кушинагар штата Уттар-Прадеш.

Как сообщает издание The Indian Express 17 февраля, участницы мероприятия собрались возле сооружения, чтобы помолиться. Внезапно крышка, которая закрывает отверстие, сломалась под их весом, и все стоявшие упали внутрь.

Местные жители, услышав крики, прибежали к месту происшествия и вытащили минимум 16 пострадавших. Выжить удалось только трем женщинам — на данный момент они проходят лечение.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем аккаунте в Twitter выразил соболезнования родственникам погибших и охарактеризовал несчастный случай как «душераздирающий». Власти Кушинагара пообещали выделить семьям умерших денежные компенсации.

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Комментарии (3)

ivan5_5e4d10fe646f6
Не наступать на люки.
daisychain
А что это за ритуал моления, встав толпой на крышку колодца?
И за что боги так обиделись? Может, они там не молились, а танцевали тверк или делали оскорбительные сэлфи?
Вблизи колодца это нельзя.
Cashmare
"встаньте, дети, встаньте в круг". хороший тамада, и конкурсы интересные
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