На свадьбе в Индии женщины упали в колодец, 13 из них погибли

Минимум тринадцать женщин и девочек скончались, упав в колодец во время свадебной церемонии в Индии. Несчастный случай произошел в районе Кушинагар штата Уттар-Прадеш.



Как сообщает издание The Indian Express 17 февраля, участницы мероприятия собрались возле сооружения, чтобы помолиться. Внезапно крышка, которая закрывает отверстие, сломалась под их весом, и все стоявшие упали внутрь.



Местные жители, услышав крики, прибежали к месту происшествия и вытащили минимум 16 пострадавших. Выжить удалось только трем женщинам — на данный момент они проходят лечение.

