ФАС проверит сообщения о росте цен на отопление

Федеральная антимонопольная служба решила изучить рост цен на отопление для граждан.



«Ведомство проведет анализ появившихся в СМИ и соцсетях сведений о росте цен на отопление для населения на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства», — сообщается 17 февраля на сайте ФАС.



В службе заметили, что тарифы на ЖКУ рассчитывают региональные органы власти. При подозрении на неправильные расчеты ведомство рекомендует обращаться в жилищную инспекцию.

