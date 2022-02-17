FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -1
75.01р85.31р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!Подарки к праздникамQR-код: что, где, когда, зачемОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

ФАС проверит сообщения о росте цен на отопление

9
Печать

Федеральная антимонопольная служба решила изучить рост цен на отопление для граждан.

«Ведомство проведет анализ появившихся в СМИ и соцсетях сведений о росте цен на отопление для населения на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства», — сообщается 17 февраля на сайте ФАС.

В службе заметили, что тарифы на ЖКУ рассчитывают региональные органы власти. При подозрении на неправильные расчеты ведомство рекомендует обращаться в жилищную инспекцию.

По данным ФАС, в прошлом году изменение размера платы за коммунальные услуги в среднем не превысило 3,1 %, на обращение с ТКО — 1,9 %. Ведомство настаивает, что такие показатели соответствуют утвержденным правительством параметрам.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

Brit
Пчёлы против мёда
shushu
А у нас откуда-то грабительские 72 рубля за метр получаются. Даже не буду озвучивать итоговую сумму.
Мурыч
Хата у меня 85 квадратов, только за отопление 4600 руб. Норм?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний