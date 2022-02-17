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Ковер, матрас и Coca-Cola. Мужчина устроил себе ночлег под дверью жителей дома в Кронштадте

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Жители дома 4 на Богословской улице в Петербурге обнаружили на полу одного из этажей спящего мужчину. По словам заметивших, лежащий на импровизированной кровати из ковра, матраса и пары одеял — местный дворник.

Судя по снимкам, которыми поделился читатель «Фонтанки» 17 февраля, он разместился около окна в коридоре. Рядом с собой положил пустую бутылку из-под Coca-Cola и кнопочный телефон.

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В ответственной за дом УК «Эталон-Сервис» заявили, что мужчина с фотографий им неизвестен. Хотя в Петербурге дворников точно не в избытке, от проблемы посоветовали избавиться силами правоохранителей.

Однако, по словам местной жительницы, пользы в этом немного. Еще вчера она рассказала полицейским о спящем в парадной, однако спустя два часа никто так и не приехал. Ее соседи ждали три часа — результат оказался тем же.

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Комментарии (10)

SWd
Из нашей парадной парадной такого выгнали при помощи легких пинков и отборного мата. Чтобы полиция отреагировала, надо известную фамилию на нем спящем написать, наверное.
killbeachtrash
Ждет экскурсии на объекты полного освоения денежных потоков дочери " резателя дерева" и по совместительству Мо Страны Величия.
DimDimych
Какая удивительная новость - в подъезде спит бомжик и никто за ним не приезжает. Надо теперь по федеральным каналам это распространить.
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