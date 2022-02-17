Ковер, матрас и Coca-Cola. Мужчина устроил себе ночлег под дверью жителей дома в Кронштадте

Жители дома 4 на Богословской улице в Петербурге обнаружили на полу одного из этажей спящего мужчину. По словам заметивших, лежащий на импровизированной кровати из ковра, матраса и пары одеял — местный дворник.
Судя по снимкам, которыми поделился читатель «Фонтанки» 17 февраля, он разместился около окна в коридоре. Рядом с собой положил пустую бутылку из-под Coca-Cola и кнопочный телефон.
В ответственной за дом УК «Эталон-Сервис» заявили, что мужчина с фотографий им неизвестен. Хотя в Петербурге дворников точно не в избытке, от проблемы посоветовали избавиться силами правоохранителей.
Однако, по словам местной жительницы, пользы в этом немного. Еще вчера она рассказала полицейским о спящем в парадной, однако спустя два часа никто так и не приехал. Ее соседи ждали три часа — результат оказался тем же.