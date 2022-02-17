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Минтруд собирается прописать статус самозанятых

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Минтруд планирует подготовить новую редакцию закона «О занятости населения». В разработанной концепции документа акцентируются проблемные темы, сообщает 17 февраля РБК.

Так, для самозанятых граждан, которые работают на цифровые платформы («Яндекс», «Сбер» и т. п.) и по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) предлагается закрепить нормы по времени работы и отдыха, оплате услуг. Отдельная саморегулируемая организация, по мысли авторов документа, займётся социальными гарантиями для самозанятых: пенсионными правами и разными пособиями.

«В настоящее время самозанятость является только налоговым режимом, и чтобы вводить механизмы социальных гарантий для таких граждан, сначала необходимо закрепить их правовой статус», — передаёт РБК пояснение Минтруда.

Во взаимодействии служб занятости и безработных основным элементом предлагается сделать индивидуальный план поиска работы. Он будет составляться при постановке гражданина на учёт в качестве безработного. Если человек откажется его выполнять, то может потерять пособие.

Ещё одна проблема — неконвенциональная (теневая) занятость. Ей в законе хотят дать определение, а также законодательно закрепить механизмы «обеления» рынка труда и полномочия органов власти.

Документ Минтруда планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию 2022 года.

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