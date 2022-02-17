Минтруд собирается прописать статус самозанятых

Минтруд планирует подготовить новую редакцию закона «О занятости населения». В разработанной концепции документа акцентируются проблемные темы, сообщает 17 февраля РБК.
Так, для самозанятых граждан, которые работают на цифровые платформы («Яндекс», «Сбер» и
«В настоящее время самозанятость является только налоговым режимом, и чтобы вводить механизмы социальных гарантий для таких граждан, сначала необходимо закрепить их правовой статус», — передаёт РБК пояснение Минтруда.
Во взаимодействии служб занятости и безработных основным элементом предлагается сделать индивидуальный план поиска работы. Он будет составляться при постановке гражданина на учёт в качестве безработного. Если человек откажется его выполнять, то может потерять пособие.
Ещё одна проблема — неконвенциональная (теневая) занятость. Ей в законе хотят дать определение, а также законодательно закрепить механизмы «обеления» рынка труда и полномочия органов власти.
Документ Минтруда планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию 2022 года.