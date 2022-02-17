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День всех влюбленных завершился фиаско для двух петербургских борделей

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Целый микрорайон оставили без жриц любви сотрудники уголовного розыска в Невском районе Петербурга.

В День святого Валентина они, как стало известно «Фонтанке» 17 февраля, провели «контрольные закупки» в заведениях на Российском проспекте, 14, и проспекте Большевиков, 11, корпус 2. Помимо женщин, продающих свое тело, там нашли двух администраторов — 41-летнюю уроженку Махачкалы с большими долгами за кредиты и 51-летнюю петербурженку с проблемами с ментальным здоровьем и наркотиками.

В отношении них 15 февраля были возбуждены уголовные дела по статье о «соучастии в организации проституции».

Обеих допросили и отпустили на подписку о невыезде.

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Комментарии (5)

f0ntan
За чей счет контрольные закупки на эти развлечения полицейских? За счет госбюджета? Вряд ли они платят из своего собственного кармана
SilaUrala
У самозанятых последнее отобрали
bereza
опять давят на частное предпринимательство
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