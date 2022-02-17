День всех влюбленных завершился фиаско для двух петербургских борделей

Целый микрорайон оставили без жриц любви сотрудники уголовного розыска в Невском районе Петербурга.



В День святого Валентина они, как стало известно «Фонтанке» 17 февраля, провели «контрольные закупки» в заведениях на Российском проспекте, 14, и проспекте Большевиков, 11, корпус 2. Помимо женщин, продающих свое тело, там нашли двух администраторов — 41-летнюю уроженку Махачкалы с большими долгами за кредиты и 51-летнюю петербурженку с проблемами с ментальным здоровьем и наркотиками.



В отношении них 15 февраля были возбуждены уголовные дела по статье о «соучастии в организации проституции».

