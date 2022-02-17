FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -1
75.01р85.31р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!Подарки к праздникамQR-код: что, где, когда, зачемОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Иностранец погиб в Ленобласти, попав под тягач во дворе, а местный житель — выехав на встречку

0
Печать
Фото: 47news.ru
ПоделитьсяПоделиться

Две смертельные аварии произошли в Ленинградской области за минувшие сутки. Обе — в темноте. Погибли пешеход и водитель. Об этом «Фонтанке» стало известно 17 февраля.

Прошлой ночью в деревне Токари Всеволожского района тягач Volovo с полуприцепом наехал во дворе на пешехода. Тот скончался на месте. По данным «Фонтанки», водитель — 48-летний житель Дагестана, погибший — 25-летний гражданин Таджикистана, прошлой весной он приехал в Россию работать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ПоделитьсяПоделиться

Вечером, около 20:50, на 10-м километре дороги Комсомольское — Приозерск, в Выборгском районе области, 38-летний житель области на своём ВАЗ-21150 выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик МАН. Водитель «Лады» скончался на месте происшествия.

Фото: 47news.ru

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний