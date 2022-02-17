Иностранец погиб в Ленобласти, попав под тягач во дворе, а местный житель — выехав на встречку

Две смертельные аварии произошли в Ленинградской области за минувшие сутки. Обе — в темноте. Погибли пешеход и водитель. Об этом «Фонтанке» стало известно 17 февраля.



Прошлой ночью в деревне Токари Всеволожского района тягач Volovo с полуприцепом наехал во дворе на пешехода. Тот скончался на месте. По данным «Фонтанки», водитель — 48-летний житель Дагестана, погибший — 25-летний гражданин Таджикистана, прошлой весной он приехал в Россию работать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.