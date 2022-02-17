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На севере Петербурга мужчина ударил ножом одного знакомого, а второму проткнул колеса на машине

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Конфликт трех мужчин у дома 4 на улице Жени Егоровой в Петербурге привел к ножевому ранению в грудь одного из участников. Второго обидчика агрессор наказал, проткнув несколько колес его Daewoo Matiz.

Как стало известно «Фонтанке» 17 февраля, драка произошла во вторник, 15 февраля. Наибольшую активность проявлял 37-летний горожанин. Холодное оружие он вонзил неприятелю прямо в грудь, пострадавшего госпитализировали.

Дебошира задержали прибывшие на место полицейские. В его отношении составили протокол по 20.1 статье КоАП РФ (мелкое хулиганство), мужчину поместили в комнату для задержанных.

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Комментарии (13)

257622331
Инородцы, никак не угомонятся. Депортация нужна. А не извинения на камеру.
AGP
Нож + "Матиз": что-то неуловимо напоминает таджикоузбеков.
dedmoroz_5e4d8827384c2
10 место Юлии Плешковой в слаломе в очень сильной компании на ОИ это успех!
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