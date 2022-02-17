На севере Петербурга мужчина ударил ножом одного знакомого, а второму проткнул колеса на машине

Конфликт трех мужчин у дома 4 на улице Жени Егоровой в Петербурге привел к ножевому ранению в грудь одного из участников. Второго обидчика агрессор наказал, проткнув несколько колес его Daewoo Matiz.



Как стало известно «Фонтанке» 17 февраля, драка произошла во вторник, 15 февраля. Наибольшую активность проявлял 37-летний горожанин. Холодное оружие он вонзил неприятелю прямо в грудь, пострадавшего госпитализировали.



Дебошира задержали прибывшие на место полицейские. В его отношении составили протокол по 20.1 статье КоАП РФ (мелкое хулиганство), мужчину поместили в комнату для задержанных.

