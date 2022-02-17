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ЗВО показывает, как после учений танки повезли обратно в гарнизоны

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Западный военный округ 17 февраля сообщил о том, что после завершения плановых учений воинский эшелон с техникой подразделений танковой армии направился в пункт постоянной дислокации.

После комплекса масштабных мероприятий подразделения Южного и Западного военных округов начали погрузку на железнодорожный и автомобильный транспорт и движение в гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом.

Фото: ЗВО
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«Перевозка танков и бронированной гусеничной техники осуществляется железнодорожным транспортом на расстояние около 1000 километров. По прибытии в пункт постоянной дислокации военнослужащим предстоит провести обслуживание боевой техники и её подготовку к проведению дальнейших плановых мероприятий боевой подготовки зимнего периода обучения», — отмечается в сообщении на сайте Минобороны.

Накануне ЗВО отчитался о возвращении в пункт постоянного базирования в Балтийске корветов «Стойкий» и «Сообразительный». Они выполнили задачи в Балтийском и Северном морях, а также в акватории Атлантического океана.

Фото: ЗВО

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Комментарии (18)

dedmoroz_5e4d8827384c2
1000 км? можно потихоньку 500 км туда и 500 км снова на исходную, какие вопросы?

думаю, можно надувной танк с надувным экипажем прямо из космоса некоторым господам на гольф-лужайку приземлить)
Алекс81
А могли из танков и другой техники выставить надпись FUCK USA, чтобы они свои снимки со спутников меньше показывали
Комментатор широкого профиля
Злым языкам - повод посудачить, простым людям - повод гордиться.
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