ЗВО показывает, как после учений танки повезли обратно в гарнизоны

Западный военный округ 17 февраля сообщил о том, что после завершения плановых учений воинский эшелон с техникой подразделений танковой армии направился в пункт постоянной дислокации.
После комплекса масштабных мероприятий подразделения Южного и Западного военных округов начали погрузку на железнодорожный и автомобильный транспорт и движение в гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом.
«Перевозка танков и бронированной гусеничной техники осуществляется железнодорожным транспортом на расстояние около 1000 километров. По прибытии в пункт постоянной дислокации военнослужащим предстоит провести обслуживание боевой техники и её подготовку к проведению дальнейших плановых мероприятий боевой подготовки зимнего периода обучения», — отмечается в сообщении на сайте Минобороны.
Накануне ЗВО отчитался о возвращении в пункт постоянного базирования в Балтийске корветов «Стойкий» и «Сообразительный». Они выполнили задачи в Балтийском и Северном морях, а также в акватории Атлантического океана.