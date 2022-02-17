ЗВО показывает, как после учений танки повезли обратно в гарнизоны

Западный военный округ 17 февраля сообщил о том, что после завершения плановых учений воинский эшелон с техникой подразделений танковой армии направился в пункт постоянной дислокации.



После комплекса масштабных мероприятий подразделения Южного и Западного военных округов начали погрузку на железнодорожный и автомобильный транспорт и движение в гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом.

