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А он отговаривал от опасных публикаций в Интернете. Президент указал, кто будет прокурором Ленобласти

Президент России подписал указ о назначении нового прокурора Ленобласти Сергея Жуковского. Никто и не сомневался, что он вырастет из кресла заместителя прокурора Петербурга. О нём кратко «Фонтанка», но с продолжением.

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По информации нашего издания, 16 февраля Владимир Путин освободил заместителя прокурора Петербурга Сергея Жуковского от занимаемой должности, назначив прокурором Ленинградской области, где с ноября прошлого года это место было вакантным. Скорее всего, текст указа будет опубликован сегодня, 17 февраля.

Интриг и подковерных движений вокруг этой кандидатуры, на удивление, не было, несмотря на то, что Жуковский один из самых молодых прокуроров регионов России — ему только что исполнилось 38 лет.

Нельзя сказать, что он публичен. За всё время его работы с 2006 года, он, пожалуй, лишь раз высказался в СМИ, когда возглавлял отдел по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействия экстремизму. Так, еще в 2016 году Жуковский предостерегал молодежь от опасных публикаций в Интернете. «Жить потом с клеймом «экстремист» или «террорист» — нерадостная перспектива. Тут масса последствий и при трудоустройстве, и с точки зрения негативного отношения в обществе», — предсказывал он.

Наши коллеги на 47news поинтересовались его характером. Если интересно поподробнее, то почитайте здесь.

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Комментарии (7)

ahma
Так, еще в 2016 году Жуковский предостерегал молодежь от опасных публикаций в Интернете. «Жить потом с клеймом «экстремист» или «террорист» — нерадостная перспектива. Тут масса последствий и при трудоустройстве, и с точки зрения негативного отношения в обществе», — предсказывал он.

Пусть другие кричат от отчаянья,
От обиды, от боли, от голода!
Мы-то знаем — доходней молчание,
Потому что молчание — золото!

Вот так просто попасть в богачи,
Вот так просто попасть в первачи,
Вот так просто попасть в — палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!..(c)
264653831
фсб продвигает своих.
Карабас Барабас
Интересно, кто больше вызывает "негативное отношения в обществе", "экстремист" за осуждения швабринга в тюрьмах или "силовик" этот швабринг культивирующий и покрывающий.
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