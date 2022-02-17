А он отговаривал от опасных публикаций в Интернете. Президент указал, кто будет прокурором Ленобласти

По информации нашего издания, 16 февраля Владимир Путин освободил заместителя прокурора Петербурга Сергея Жуковского от занимаемой должности, назначив прокурором Ленинградской области, где с ноября прошлого года это место было вакантным. Скорее всего, текст указа будет опубликован сегодня, 17 февраля.



Интриг и подковерных движений вокруг этой кандидатуры, на удивление, не было, несмотря на то, что Жуковский один из самых молодых прокуроров регионов России — ему только что исполнилось 38 лет.

Нельзя сказать, что он публичен. За всё время его работы с 2006 года, он, пожалуй, лишь раз высказался в СМИ, когда возглавлял отдел по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействия экстремизму. Так, еще в 2016 году Жуковский предостерегал молодежь от опасных публикаций в Интернете. «Жить потом с клеймом «экстремист» или «террорист» — нерадостная перспектива. Тут масса последствий и при трудоустройстве, и с точки зрения негативного отношения в обществе», — предсказывал он.