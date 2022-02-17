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Через год после вакцинации «Спутником V» у москвичей выявили высокий уровень антител

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Высокий уровень антител сохранился у большинства добровольцев через год после получения первого компонента вакцины «Спутник V». Об этом сообщается 17 февраля на сайте московской мэрии в информации о дополнительном исследовании иммуногенности вакцины «Спутник V».

«В декабре прошлого года мы решили продлить исследование вакцины «Спутник V», чтобы дополнительно оценить безопасность и иммуногенность лекарственного препарата в течение 12 месяцев после получения первой дозы. Первые результаты анализа уровня антител показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев после вакцинации на момент проведения дополнительного исследования. Так, на сегодня есть результаты по 1 323 участникам из трех тысяч — это выборка из 44 % участников. Из них у 80 % уровень антител выше 200 BAU, что считается достаточно высоким показателем», — заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В исследовании участвуют 19 поликлиник. У выбранных случайным образом 3 тысяч человек, которым в прошлом году сделали прививку «Спутником V», взяли кровь на анализ для оценки иммуногенности.

Двухкомпонентная векторная вакцина против коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года по ускоренной процедуре на основании результатов I-II фаз клинических исследований. В феврале этого года вакцина прошла все этапы испытаний и получила постоянную регистрацию в России.

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Комментарии (16)

VKuser203216
Я вакцинировалась Спутником V в марте 2021 года, перед прививкой сдала кровь на антитела. По результатам анализа крови антитела отсутствовали до прививки. Потом сдавала после прививки, решала делать или нет ревакцинацию. Прививка была в начале марта, повторно кровь на антитела сдала в конце ноября. Был очень высокий уровень антител. Ревакцинацию делать не стала. Сейчас через год после вакцинации попробую еще раз сдать анализ крови на антитела. Значит прививка работает!
alexpv
Главная лажа всей этой статистики в том, что невозможно вычислить действительную эффективность вакцины. Если бы по не болели те, кто вакцинировался, или хотя бы их был ничтожный процент,то цифры хотя бы о чем то говорили.А по факту, если человек не заболел, или заболел в легкой форме или в тяжелой, то нет никаких оснований полагать, что это следствие прививки, так как этот же самый человек мог и без прививки перенести ковид в точно такой же форме.
Ведь 95% населения планеты, кто не делал ПЦР, а значит либо перенес ковид в очень легкой форме, либо вообще бессимптомно имеют те самые антитела по умолчанию.
Hans-Christian
Лично моё мнение: эти антитела и так всегда были, задолго до появления коронавируса. В 20-ом году кто-то из специалистов эту тему поднимал (что у здоровых людей находили эти антитела), но развития тема не получила.
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