Через год после вакцинации «Спутником V» у москвичей выявили высокий уровень антител

Высокий уровень антител сохранился у большинства добровольцев через год после получения первого компонента вакцины « Спутник V ». Об этом сообщается 17 февраля на сайте московской мэрии в информации о дополнительном исследовании иммуногенности вакцины « Спутник V ».



«В декабре прошлого года мы решили продлить исследование вакцины « Спутник V », чтобы дополнительно оценить безопасность и иммуногенность лекарственного препарата в течение 12 месяцев после получения первой дозы. Первые результаты анализа уровня антител показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев после вакцинации на момент проведения дополнительного исследования. Так, на сегодня есть результаты по 1 323 участникам из трех тысяч — это выборка из 44 % участников. Из них у 80 % уровень антител выше 200 BAU, что считается достаточно высоким показателем», — заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

